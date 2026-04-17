"Карабах" подходит к матчу с "Сабахом" с кадровыми потерями - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

"Карабах" проведет ключевой матч против "Сабаха" в 28-м туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу на фоне новых внутренних проблем. Команда выйдет на игру с серьезными кадровыми потерями.

Как сообщили İdman.Biz в клубе, защитник Аббас Гусейнов больше не находится в распоряжении основной команды.

По информации источника, футболист, выступающий за агдамский клуб с 2017 года, переведен в дублирующий состав за нарушение дисциплинарных правил.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении Самира Ммае. Защитник марокканского происхождения, как сообщалось, в перерыве первого стыкового матча Лиги чемпионов против "Ньюкасла" в Баку (1:6) допустил непрофессиональное поведение и отказался выходить на второй тайм.

Таким образом, перед важнейшим матчем чемпионской гонки "Карабах" лишился еще одного игрока основы.

Отметим, что команда Гурбана Гурбанова занимает второе место с 56 очками и отстает от лидера на десять баллов. У "Сабаха" — 66 очков.

Матч состоится завтра на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало — в 19:30.