20 Апреля 2026
Эмин Махмудов: "Мы играем не в футбол, а против судей" + ВИДЕО

18 Апреля 2026 12:47
Капитан футбольной команды "Нефтчи" Эмин Махмудов выступил с жесткой критикой судейства после матча 28-го тура Мисли Премьер-лиги против "Зиря", завершившегося вничью 1:1.

Полузащитник заявил, что команда сталкивается с подобными решениями не впервые.

"Считаю, что о футболе здесь говорить не приходится. Мы играем не в футбол, а против судей. Уже который матч подряд в концовке происходит одно и то же. Каждый раз в последние минуты ждешь, что арбитр что-то придумает, чтобы мы не выиграли. Я вообще не понимаю, зачем нужен VAR. На мой взгляд, его нужно отменить. Кто там сидит и принимает решения - непонятно. VAR должен помогать футболу, а не так работать. Тот, кто говорит, что там не было офсайда, либо слепой, либо просто не видит очевидного", - заявил Махмудов в беседе со sport24.az.

По словам хавбека, команда старается показывать характер и добиваться результата, несмотря на обстоятельства.

"Мы бьемся, показываем хорошую игру, но понимаем, что нам будет очень тяжело. С поддержкой наших болельщиков будем бороться за еврокубки. Понимаем одно: чтобы победить, нам нужно забивать два-три мяча. С одним голом выиграть не дадут", - сказал Махмудов.

Он затронул и концовку встречи, где произошел конфликт между игроками. По словам футболиста, игрок соперника Жуниор Мартинс повел себя неуважительно, празднуя гол перед игроками "Нефтчи".

После матча главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов принес извинения за действия своего футболиста.

Также Махмудов остался недоволен удалением Брено Алмейды, который теперь рискует пропустить матч с "Карабахом".

"Карточки раздавались только нам. У соперника удаляют помощника тренера, у нас - футболиста. Впереди игра с "Карабахом", и каждый такой эпизод имеет значение", - добавил он.

İdman.Biz
