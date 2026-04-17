Битва соседей по таблице: "Зиря" принимает "Нефтчи"

Сегодня в 28-м туре Премьер-лиги Азербайджана состоится важный матч в борьбе за верхнюю часть таблицы — "Зиря" сыграет дома против "Нефтчи".
Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на стадионе спортивного комплекса "Зиря" и начнется в 19:30.
Перед игрой хозяева занимают четвертое место с 44 очками. "Нефтчи" идет следом на пятой позиции, имея 43 очка. Таким образом, матч напрямую влияет на расположение команд в таблице.
Мисли Премьер-лига
Третий круг, 28-й тур
17 апреля
19:30. "Зиря" — "Нефтчи"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Зохраб Аббасов, Камран Алиев.
VAR: Ниджат Исмайыллы.
AVAR: Эйюб Ибрагимов.
Инспектор судей: Иманхан Султани.
Представитель АФФА: Анар Шихалиев.
Стадион спортивного комплекса "Зиря"
Победа позволит одной из команд укрепить позиции в борьбе за еврокубковую зону.
Отметим, 28-й тур завершится 19 апреля.