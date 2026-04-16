Суперкубок Азербайджана отменен: ПФЛ объяснила причины

Матч за Суперкубок Азербайджана, который традиционно должен сводить чемпиона страны и обладателя Кубка, в сезоне-2025/26 проводиться не будет.

В Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) подтвердили, что вопрос организации встречи сейчас не находится в актуальной повестке.

Директор по медиа и маркетингу ПФЛ Санан Абдуллаев назвал сразу несколько причин, по которым турнир вновь не состоится.

"Это связано с подготовкой наших клубов к еврокубкам, отсутствием путевки в еврокубки за победу в Суперкубке, отсутствием призового фонда, а также недостаточным интересом клубов к этому матчу. Для проведения такой игры фактор времени имеет большое значение. Сейчас этот вопрос неактуален", - заявил Абдуллаев в беседе с Азертадж.

При этом в ПФЛ не исключили, что турнир может быть возвращен в будущем.

"Подобный опыт у нас уже был. Если появится возможность восстановить этот матч, общественности будет предоставлена дополнительная информация", - отметил Абдуллаев.

Отметим, что Суперкубок Азербайджана проводился крайне редко — всего четыре раза за период независимости страны.

Первый розыгрыш состоялся 21 февраля 1993 года в Сумгайыте, где "Нефтчи" победил "Иншаатчы Баку" со счетом 4:1.

В 1993 году матч не состоялся, а оформивший золотой дубль "Карабах" был награжден тремя титулами.

В сезоне-1994/95 чемпион "Кяпаз" отказался от участия, после чего обладатель Кубка "Нефтчи" сыграл с вице-чемпионом "Тураном" и победил в серии пенальти — 8:7 после ничьей 1:1.

Последний матч за Суперкубок прошел в Нахчыване в 2013 году между принципиальными соперниками "Хазар Лянкяран" и "Нефтчи". Тогда победу со счетом 2:1 одержал региональный клуб, который остается последним обладателем трофея.