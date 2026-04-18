"Карван-Евлах" одержал вторую победу подряд в Премьер-лиге - ОБНОВЛЕНО

18 Апреля 2026 17:39
Завершился матч 28-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана между "Карван-Евлахом" и "Шамахы".

Как сообщает İdman.Biz, судьбу встречи решил единственный гол, забитый еще в первом тайме.

На 39-й минуте отличился Джой Слейд Микельс, который вывел хозяев поля вперед — 1:0.

До перерыва счет не изменился, и "Карван-Евлах" ушел в раздевалку с минимальным преимуществом.

Во второй половине встречи команды продолжили напряженную борьбу, однако новых голов зрители так и не увидели.

Таким образом, "Карван-Евлах" одержал победу со счетом 1:0 над "Шамахы" и набрал важные очки в борьбе за сохранение места в Премьер-лиге.

16:49

В матче "Карван-Евлах" - "Шамахы" 28-го тура Мисли Премьер-лиги начался второй тайм.

Как сообщает İdman.Biz, единственный гол в первой тайме на 39 минуте забил футболист "Карван-Евлаха" Джон Слейд Микельс - 1:0.

15:32

В матче "Карван-Евлах" - "Шамахы" 28-го тура Мисли Премьер-лиги прозвучал стартовый свисток.

15:21

Футбольная команда "Карван-Евлах" принимает "Шамахы" в матче 28-го тура Мисли Премьер-лиги на городском стадионе Евлаха.

Как сообщает İdman.Biz, команды выйдут на поле в следующих составах:

"Карван-Евлах": 99. Педро Матеуш 6. Вадим Абдуллаев (к) 33. Эльтун Турабов 13. Вусал Масимов 14. Угур Джахангиров 16. Рауф Рустамли 5. Эмин Рустамов 20. Джой Слейд Микельс 2. Шакил Сноу 8. Питер Кингс 21. Имани Баркер
Запасные: 1. Камран Ибрагимов 25. Амрах Булуд 17. Самир Абдуллаев 11. Кайл Спенс 37. Моис Нгвисани 19. Томпсон Гави 10. Самуэль Дюррант 4. Олавале Дойени
Главный тренер: Физули Мамедов

"Шамахы": 62. Абдулла Сеидахмедов 5. Арсен Аджабеков (к) 97. Орудж Мамедов 82. Руфат Аббасов 7. Эдгар Адилханов 9. Карим Росси 10. Андрей Тирковяну 3. Владислав Веремеев 13. Рикарду Аполинарио 4. Сезар Энрике 44. Давид Сантос
Запасные: 99. Салим Гашимов 17. Рафаэль Магеррамли 2. Абдулла Рзаев 80. Габиб Исмаилов 21. Билал Исмаилов 27. Эмиль Сулейманов 77. Нихат Мехралыев 14. Равиль Гафаров 88. Родриго Фернандеш 19. Абдуллахи Шуайбу 8. Альфонс Мсанга
Главный тренер: Айхан Аббасов

09:28

Футбольная команда "Карван-Евлах" примет "Шамахы" в матче 28-го тура Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится сегодня на городском стадионе Евлаха и начнется в 15:30. Главным арбитром назначен Эмин Алиев.

Перед игрой "Карван-Евлах" с 11 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Шамахы", набравший 32 очка, располагается на восьмой позиции.

Мисли Премьер-лига
Третий круг, 28-й тур
18 апреля

15:30. "Карван-Евлах" - "Шамахы"

Судьи: Эмин Алиев, Зейнал Зейналов, Муслим Алиев, Рашад Ахмедов
VAR: Али Алиев
AVAR: Рахиль Рамазанов
Инспектор судей: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Намиг Алиев
Городской стадион Евлаха

Отметим, что тур завершится 19 апреля.

İdman.Biz
