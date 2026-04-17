Премьер-лига Азербайджана: "Араз-Нахчыван" принимает "Туран Товуз"

Сегодня в 28-м туре Мисли Премьер-лиги состоится один из ключевых матчей игрового уикенда - "Араз-Нахчыван" сыграет против "Туран Товуза".

Как сообщает İdman.Biz, встреча начнется в 17:00 на стадионе SOCAR Polymer Arena. Главным арбитром назначен Рауф Джабаров.

Перед матчем "Араз-Нахчыван" с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана и сохраняет шансы подняться выше в концовке сезона. "Туран Товуз", в активе которого 52 очка, идет третьим и ведет борьбу за сохранение позиции в зоне призеров.

Мисли Премьер-лига

Третий круг, 28-й тур

17 апреля

17:00 "Араз-Нахчыван" - "Туран Товуз"

Главный арбитр: Рауф Джабаров.

Ассистенты: Акиф Амирали, Ширмамед Мамедов, Ислам Мамедов.

VAR: Фарид Гаджиев.

AVAR: Рахман Имами.

Инспектор судей: Рахим Гасанов.

Представитель АФФА: Эмин Джафаров.

Матч может серьезно повлиять как на борьбу за медали, так и на плотность в середине таблицы.

Отметим, что 28-й тур завершится 19 апреля.