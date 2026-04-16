16 Апреля 2026
RU

"Сумгайыт" ответил на вопрос о задержке зарплат игрокам

Чемпионат Азербайджана
Новости
16 Апреля 2026 17:48
21
В "Сумгайыте" жестко отреагировали на распространяемые в социальных сетях сообщения о якобы невыплате зарплат футболистам.

Как сообщили İdman.Biz в клубе, информация о задолженностях перед игроками не соответствует действительности.

Пресс-секретарь клуба Заур Худиев заявил, что подобные публикации являются необоснованными и не имеют ничего общего с реальной ситуацией.

"Эти сообщения абсурдны и беспочвенны. К сожалению, уже не в первый раз нам приходится опровергать подобные слухи о клубе. Еще печальнее то, что до общественности не доводится точная и достоверная информация. Зарплаты футболистам выплачиваются вовремя и в полном объеме. У клуба нет долгов перед игроками, и речи не может быть ни о каких удержаниях или дисциплинарных санкциях", - подчеркнул Заур Худиев.

Ильгар Шабанов
İdman.Biz
Тэги:

