"Сумгайыт" ответил на вопрос о задержке зарплат игрокам

В "Сумгайыте" жестко отреагировали на распространяемые в социальных сетях сообщения о якобы невыплате зарплат футболистам.

Как сообщили İdman.Biz в клубе, информация о задолженностях перед игроками не соответствует действительности.

Пресс-секретарь клуба Заур Худиев заявил, что подобные публикации являются необоснованными и не имеют ничего общего с реальной ситуацией.

"Эти сообщения абсурдны и беспочвенны. К сожалению, уже не в первый раз нам приходится опровергать подобные слухи о клубе. Еще печальнее то, что до общественности не доводится точная и достоверная информация. Зарплаты футболистам выплачиваются вовремя и в полном объеме. У клуба нет долгов перед игроками, и речи не может быть ни о каких удержаниях или дисциплинарных санкциях", - подчеркнул Заур Худиев.