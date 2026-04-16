Эммануэль Хакман назвал худшее поле Премьер-лиги лиги

Защитник "Туран Товуза" Эммануэль Хакман затронул сразу несколько тем — от инфраструктуры клуба до борьбы за высокие места в чемпионате и полуфинала Кубка. Тоголезский футболист считает, что переход городского стадиона Товуза на натуральный газон может заметно помочь команде.

"Каждый футболист предпочитает играть на натуральном покрытии, потому что по сравнению с искусственным оно снижает риск травм. Да, думаю, это поможет нам и с точки зрения будущих результатов. Команде будет комфортнее играть, а это всегда влияет на качество футбола", - заявил Хакман в беседе с futbolinfo.az.

Отвечая на вопрос о самых сложных полях чемпионата, Хакман назвал конкретную арену.

"Если говорить откровенно, самое тяжелое поле для игры находится в Губе, где домашние матчи проводит "Имишли". Там действительно непросто показывать свой футбол и контролировать мяч так, как хотелось бы", - отметил Хакман.

Говоря о ближайшем матче против "Араз-Нахчывана", защитник подчеркнул: "Мы с уважением относимся к каждому клубу в лиге. "Араз-Нахчыван" — хорошая команда, и мы это понимаем. Поэтому готовимся к ним так же серьезно, как к любому другому сопернику. Но наша цель неизменна — побеждать в каждом матче. Надеюсь, победа останется за нами".

Комментируя положение в таблице, где "Туран Товуз" ведет борьбу за высокие места, Хакман дал понять, что команда не хочет отвлекаться на расчеты.

"Мы не думаем постоянно о том, какое место займем. Сейчас для нас важен только следующий матч. Нужно выигрывать каждую игру, а уже в конце сезона таблица покажет, чего мы заслужили", - подчеркнул Хакман.

Также футболист прокомментировал ответный полуфинал Кубка Азербайджана против "Зире" после поражения 0:2 в первой встрече.

"Честно говоря, нас ждет очень трудный матч. Но мы верим, что можем выйти в финал. Пока есть шанс, будем бороться и сделаем для этого все возможное", - заявил Хакман.

В завершение Хакман с улыбкой высказался о чемпионате мира, отметив, что будет поддерживать сборную Ганы и верит в ее успешное выступление.