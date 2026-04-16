Азер Багиров ответил на слухи об уходе из "Кяпаза"

Главный тренер "Кяпаза" Азер Багиров прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба и рассказал о подготовке команды к следующему туру.

Специалист высказался о появившейся информации относительно своего будущего.

"У нас были встречи с руководством клуба. Мы обсудили ряд вопросов. Надеюсь, в следующем сезоне в истории "Кяпаза" откроется новая страница, и наши болельщики будут этому рады. Они заслуживают видеть свою команду на высоком уровне", - заявил Азер Багиров в комментариях sport24.az.

Отдельно главный тренер заявил, что команда сосредоточена на ближайшем матче против "Имишли".

"Мы максимально серьезно готовимся к игре с "Имишли". В составе есть определенные потери, но футболисты хорошо понимают причины последних поражений. Думаю, в ответ на это команда покажет качественную игру",

Отметим, что матч "Кяпаз" — "Имишли" состоится 19 апреля и начнется в 15:30.