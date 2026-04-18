"Имишли" расстанется с двумя бразильцами

Футбольный клуб "Имишли" по окончании сезона прекратит сотрудничество с двумя футболистами.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, дебютант Мисли Премьер-лиги Азербайджана готовится к кадровым изменениям перед новым сезоном.

Клуб намерен расстаться с защитником Диогу Ролло. Бразильский футболист перешел в команду в 2025 году, подписав двухлетний контракт.

Кроме того, "Имишли" покинет и полузащитник Луис Силвестре. С бразильским хавбеком также было заключено двухлетнее соглашение в 2025 году.