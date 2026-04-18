Мисли Премьер-лига: "Сабах" в меньшинстве обыграл "Карабах" - ОБНОВЛЕНО

В центральном матче 28-го тура Мисли Премьер-лиги "Карабах" принимал "Сабах". Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и завершилась минимальной победой лидера чемпионата - 1:0.
На 14-й минуте матча Микельс не сумел реализовать пенальти. Однако на 45-й минуте "Сабах" все же вышел вперед- в составе гостей отличился Абдулла Хайбуллаев.
Позже, на 46-й минуте автор гола Абдулла Хайбуллаев был удален с поля за грубость против Джони Монтиэля.
После этого матча "Карабах" с 56 очками остался на втором месте чемпионата. "Сабах", набравший 69 очков, увеличил отрыв от преследователя.
21:13
Как сообщает İdman.Biz, за протест главный тренер "Сабаха" Валдас Дамбраускас и его помощник также наказаны желтыми карточками.
20:22
"Сабах" выходит вперед в матче с "Карабахом".
Как сообщает İdman.Biz, на 45-й минуте в составе гостей отличился Абдула Хайбулаев.
19:34
"Карабах" принимает "Сабах" в центральном матче 28-го тура Мисли Премьер-лиги.
Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
"Карабах": Матеуш Кохальски, Торал Байрамов, Абделла Зубир (к), Кевин Медина, Кади, Матеус Сильва, Джони Монтьель, Дани Болт, Леандро Андраде, Педро Бикальо, Камило Дуран.
Главный тренер: Гурбан Гурбанов.
"Сабах": Стас Покатилов (к), Абдула Хайбулаев, Джой-Ланс Миккельс, Велько Симич, Игор Ногейра, Аким Зедадка, Стив Сольве, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Кахим Пэррис, Аарон Малуда.
Главный тренер: Вальдас Дамбраускас.
09:56
Футбольная команда "Карабах" примет "Сабах" в одном из главных матчей 28-го тура Мисли Премьер-лиги.
Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 19:30.
Перед игрой "Карабах" с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Сабах", набравший 66 очков, лидирует в чемпионате.
Мисли Премьер-лига
Третий круг, 28-й тур
18 апреля
19:30. "Карабах" - "Сабах"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Первин Талыбов, Ингилаб Мамедов
VAR: Турал Гурбанов
AVAR: Джамиль Гулиев
Инспектор судей: Шахин Джафаров
Представитель АФФА: Азер Аскеров
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
Отметим, что тур завершится 19 апреля.