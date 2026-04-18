Мисли Премьер-лига: "Сабах" в меньшинстве обыграл "Карабах" - ОБНОВЛЕНО

В центральном матче 28-го тура Мисли Премьер-лиги "Карабах" принимал "Сабах". Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и завершилась минимальной победой лидера чемпионата - 1:0.

На 14-й минуте матча Микельс не сумел реализовать пенальти. Однако на 45-й минуте "Сабах" все же вышел вперед- в составе гостей отличился Абдулла Хайбуллаев.

Позже, на 46-й минуте автор гола Абдулла Хайбуллаев был удален с поля за грубость против Джони Монтиэля.

После этого матча "Карабах" с 56 очками остался на втором месте чемпионата. "Сабах", набравший 69 очков, увеличил отрыв от преследователя.

21:13

Автор гола Абдулла Хайбуллаев удален с поля за грубость против Джони Монтиэля.

Как сообщает İdman.Biz, за протест главный тренер "Сабаха" Валдас Дамбраускас и его помощник также наказаны желтыми карточками.

20:22

"Сабах" выходит вперед в матче с "Карабахом".

Как сообщает İdman.Biz, на 45-й минуте в составе гостей отличился Абдула Хайбулаев.

19:34

"Карабах" принимает "Сабах" в центральном матче 28-го тура Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

"Карабах": Матеуш Кохальски, Торал Байрамов, Абделла Зубир (к), Кевин Медина, Кади, Матеус Сильва, Джони Монтьель, Дани Болт, Леандро Андраде, Педро Бикальо, Камило Дуран.

Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

"Сабах": Стас Покатилов (к), Абдула Хайбулаев, Джой-Ланс Миккельс, Велько Симич, Игор Ногейра, Аким Зедадка, Стив Сольве, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Кахим Пэррис, Аарон Малуда.

Главный тренер: Вальдас Дамбраускас.

09:56

Футбольная команда "Карабах" примет "Сабах" в одном из главных матчей 28-го тура Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 19:30.

Перед игрой "Карабах" с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Сабах", набравший 66 очков, лидирует в чемпионате.

Мисли Премьер-лига

Третий круг, 28-й тур

18 апреля

19:30. "Карабах" - "Сабах"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Первин Талыбов, Ингилаб Мамедов

VAR: Турал Гурбанов

AVAR: Джамиль Гулиев

Инспектор судей: Шахин Джафаров

Представитель АФФА: Азер Аскеров

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

Отметим, что тур завершится 19 апреля.