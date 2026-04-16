Курбан Бердыев принял решение по Сергею Самоку

Будущее вратаря "Туран Товуза" Сергея Самока постепенно проясняется. Клуб намерен сохранить российского голкипера и уже начал переговоры о продолжении сотрудничества.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, главный тренер команды Курбан Бердыев хочет видеть Сергея Самока в составе и в следующем сезоне.

По информации источника, 25-летний вратарь убедил тренерский штаб своей стабильной игрой во второй части нынешнего чемпионата и заслужил доверие клуба. Именно поэтому в "Туран Товуз" сделали ставку на продолжение работы с ним.

Сейчас стороны ведут переговоры о новом соглашении. При этом процесс затягивается из-за интереса к Сергею Самоку со стороны клубов из России.

Если договоренность будет достигнута, Сергей Самок останется одним из ключевых игроков команды Курбана Бердыева на следующий сезон.

Отметим, Сергей Самок выступает за "Туран Товуз" с 2024 года.