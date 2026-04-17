"Карабах" обратился к болельщицам перед матчем с "Сабахом"

Футбольный клуб "Карабах" выступил с официальным обращением к болельщикам перед матчем 28-го тура Мисли Премьер-лиги против "Сабаха". Особое внимание клуб уделил правилам посещения встречи для женщин и участников акции.

Как сообщает İdman.Biz, агдамский клуб подчеркнул, что вход на стадион будет возможен исключительно при наличии билета.

"Сообщаем всем болельщикам, которые хотят поддержать команду в матче с "Сабахом": вход на стадион будет осуществляться только по билетам", — говорится в заявлении клуба.

В "Карабахе" отдельно уточнили условия для женщин и для фанатов, которые придут на игру в клубной форме.

"Наши болельщицы, а также все фанаты, которые придут на стадион в форме "Карабаха" и хотят воспользоваться акцией, должны заранее получить билет. Болельщикам в клубной форме билет дарится, но его необходимо оформить заранее. Для женщин вход бесплатный, однако билет также обязателен", — отметил клуб.

Билеты можно получить 17 и 18 апреля в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова, а также в фан-шопе клуба в торговом центре "Парк Бульвар".

Матч "Карабах" — "Сабах" пройдет в Баку сегодня вечером.