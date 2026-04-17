Шахин Диниев: "Победа "Карабаха" вернет интригу в чемпионскую гонку"

Бывший главный тренер сборной Азербайджана Шахин Диниев считает, что матч 28-го тура Мисли Премьер-лиги "Карабах" — "Сабах" может серьезно изменить ситуацию в борьбе за чемпионство.

По мнению специалиста, победа агдамского клуба снова обострит интригу в Премьер-лиге.

"Разница в очках между командами сейчас довольно большая. Но если "Карабах" победит, интрига в чемпионате возрастет. У них есть еще один матч в запасе. Если выиграют и ту встречу, и у "Сабаха", отставание сократится до четырех очков. Такой шанс у них появился", — заявил Шахин Диниев в комментарии Report.

59-летний специалист также отметил: "В последнее время матчи этих команд получаются очень напряженными. На поле идет равная борьба. У обеих сторон хорошие шансы на победу. Это соперники одного уровня. "Карабах" и "Сабах" достойны друг друга".

По его мнению, зрителей ждет открытая игра с большим количеством моментов.

"Ожидаю результативный матч. Обе команды любят атакующий футбол. Победит тот, кто надежнее сыграет в обороне и допустит меньше ошибок. Желаю удачи обеим сторонам. Пусть победит сильнейший", — добавил он.

Напомним, встреча "Карабах" — "Сабах" состоится 18 апреля в 19:30 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.