17 Апреля 2026
RU

Рашад Садыхов не сможет рассчитывать на игрока основы

Чемпионат Азербайджана
Новости
17 Апреля 2026 14:11
27
Рашад Садыхов не сможет рассчитывать на игрока основы

"Зиря" подходит к матчу 28-го тура Мисли Премьер-лиги против "Нефтчи" с кадровой потерей. Команда Рашада Садыхова останется без одного из игроков основного состава.

Пресс-секретарь клуба Эльмар Абдуллазаде уточнил, что дисквалифицированных футболистов у команды нет, однако один игрок пропустит встречу из-за травмы.

"Руфат Абдуллазаде из-за повреждения будет наблюдать за матчем со стороны", — заявил представитель клуба в комментариях fanat.az.

Таким образом, Рашад Садыхов не сможет использовать нападающего в игре, которая напрямую влияет на борьбу за верхние позиции таблицы.

Отметим, что перед игрой хозяева занимают четвертое место с 44 очками. "Нефтчи" идет следом на пятой позиции, имея 43 очка.

Встреча пройдет на стадионе спортивного комплекса "Зиря" и начнется в 19:30.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Шахин Диниев: "Победа "Карабаха" вернет интригу в чемпионскую гонку"
13:11
Чемпионат Азербайджана

Шахин Диниев: "Победа "Карабаха" вернет интригу в чемпионскую гонку"

Экс-тренер сборной ждет принципиальный и результативный матч с "Сабахом"

"Карабах" подходит к матчу с "Сабахом" с кадровыми потерями - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
12:56
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" подходит к матчу с "Сабахом" с кадровыми потерями - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Перед встречей с лидером команда занимает второе место с 56 очками
Битва соседей по таблице: "Зиря" принимает "Нефтчи"
09:44
Чемпионат Азербайджана

Битва соседей по таблице: "Зиря" принимает "Нефтчи"

Команды разделяет всего одно очко

Премьер-лига Азербайджана: "Араз-Нахчыван" принимает "Туран Товуз"
09:25
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Араз-Нахчыван" принимает "Туран Товуз"

Гости защищают третье место, хозяева борются за подъем в таблице

"Сумгайыт" ответил на вопрос о задержке зарплат игрокам
16 Апреля 17:48
Чемпионат Азербайджана

"Сумгайыт" ответил на вопрос о задержке зарплат игрокам

Заур Худиев раскрыл реальную ситуацию с финансами команды

Курбан Бердыев принял решение по Сергею Самоку
16 Апреля 16:16
Чемпионат Азербайджана

Курбан Бердыев принял решение по Сергею Самоку

"Туран Товуз" хочет сохранить легионера на следующий сезон

Самое читаемое

Фермин Лопес разорвал губной желобок в матче с "Атлетико"
15 Апреля 00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес разорвал губной желобок в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико"
15 Апреля 11:44
Мировой футбол

"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико" - ВИДЕО

Арбитры зафиксировали офсайд, проигнорировав предшествующее попадание мяча в руку Клемана Лангле
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
15 Апреля 01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС
Из Мадрида в Лондон: "Арсенал" готов выложить 90 миллионов евро за Арду Гюлера
16 Апреля 15:45
Мировой футбол

Из Мадрида в Лондон: "Арсенал" готов выложить 90 миллионов евро за Арду Гюлера

"Канониры" нацелились на турецкого вундеркинда "Реала"