17 Апреля 2026
Махмуд Гурбанов о матче "Нефтчи" - "Зиря": "Это игра за шесть очков"

17 Апреля 2026 15:37
Бывший футболист сборной Азербайджана и известный тренер Махмуд Гурбанов считает, что приход Юрия Вернидуба уже начал приносить результат "Нефтчи".

Комментируя сегодняшний матч 28-го тура Премьер-лиги против "Зиря", специалист подчеркнул: "Для обеих команд этот матч очень важен. Это игра за шесть очков. Победитель получит психологическое преимущество перед оставшимися турами чемпионата".

По его словам, "Нефтчи" сейчас находится на эмоциональном подъеме.

"Чем больше "Нефтчи" побеждает подряд, тем сильнее растет у футболистов желание выигрывать дальше. Это хорошо видно по последним матчам. Команда постепенно прибавляет, и если сохранит этот темп, то к концу сезона сможет добиться поставленной цели", — отметил Гурбанов в комментариях sport24.az.

Отдельно он выделил работу нового главного тренера бакинского клуба.

"После прихода Юрия Вернидуба позитивные изменения уже заметны. В футболе главный критерий — результат, а хорошие результаты говорят о качестве работы тренера. Чтобы полноценно оценивать внутренние процессы, нужно находиться внутри команды. Но даже со стороны видно, что "Нефтчи" играет активнее и с большим желанием", — подчеркнул специалист.

Матч "Зиря" — "Нефтчи" начнется сегодня в 19:30.

Новости по теме

"Карабах" обратился к болельщицам перед матчем с "Сабахом"
16:38
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" обратился к болельщицам перед матчем с "Сабахом"

Клуб напомнил: вход на стадион возможен только по билетам

Рашад Садыхов не сможет рассчитывать на игрока основы
14:11
Чемпионат Азербайджана

Рашад Садыхов не сможет рассчитывать на игрока основы

"Зиря" потерял Руфата Абдуллазаде перед матчем с "Нефтчи"

Шахин Диниев: "Победа "Карабаха" вернет интригу в чемпионскую гонку"
13:11
Чемпионат Азербайджана

Шахин Диниев: "Победа "Карабаха" вернет интригу в чемпионскую гонку"

Экс-тренер сборной ждет принципиальный и результативный матч с "Сабахом"

"Карабах" подходит к матчу с "Сабахом" с кадровыми потерями - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
12:56
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" подходит к матчу с "Сабахом" с кадровыми потерями - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Перед встречей с лидером команда занимает второе место с 56 очками
Битва соседей по таблице: "Зиря" принимает "Нефтчи"
09:44
Чемпионат Азербайджана

Битва соседей по таблице: "Зиря" принимает "Нефтчи"

Команды разделяет всего одно очко

Премьер-лига Азербайджана: "Араз-Нахчыван" принимает "Туран Товуз"
09:25
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Араз-Нахчыван" принимает "Туран Товуз"

Гости защищают третье место, хозяева борются за подъем в таблице

Самое читаемое

Фермин Лопес разорвал губной желобок в матче с "Атлетико"
15 Апреля 00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес разорвал губной желобок в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико"
15 Апреля 11:44
Мировой футбол

"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико" - ВИДЕО

Арбитры зафиксировали офсайд, проигнорировав предшествующее попадание мяча в руку Клемана Лангле
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
15 Апреля 01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС
Из Мадрида в Лондон: "Арсенал" готов выложить 90 миллионов евро за Арду Гюлера
16 Апреля 15:45
Мировой футбол

Из Мадрида в Лондон: "Арсенал" готов выложить 90 миллионов евро за Арду Гюлера

"Канониры" нацелились на турецкого вундеркинда "Реала"