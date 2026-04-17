Махмуд Гурбанов о матче "Нефтчи" - "Зиря": "Это игра за шесть очков"

Бывший футболист сборной Азербайджана и известный тренер Махмуд Гурбанов считает, что приход Юрия Вернидуба уже начал приносить результат "Нефтчи".

Комментируя сегодняшний матч 28-го тура Премьер-лиги против "Зиря", специалист подчеркнул: "Для обеих команд этот матч очень важен. Это игра за шесть очков. Победитель получит психологическое преимущество перед оставшимися турами чемпионата".

По его словам, "Нефтчи" сейчас находится на эмоциональном подъеме.

"Чем больше "Нефтчи" побеждает подряд, тем сильнее растет у футболистов желание выигрывать дальше. Это хорошо видно по последним матчам. Команда постепенно прибавляет, и если сохранит этот темп, то к концу сезона сможет добиться поставленной цели", — отметил Гурбанов в комментариях sport24.az.

Отдельно он выделил работу нового главного тренера бакинского клуба.

"После прихода Юрия Вернидуба позитивные изменения уже заметны. В футболе главный критерий — результат, а хорошие результаты говорят о качестве работы тренера. Чтобы полноценно оценивать внутренние процессы, нужно находиться внутри команды. Но даже со стороны видно, что "Нефтчи" играет активнее и с большим желанием", — подчеркнул специалист.

Матч "Зиря" — "Нефтчи" начнется сегодня в 19:30.