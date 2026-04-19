20 Апреля 2026
Гурбан Гурбанов - о поражении от "Сабаха": "Похоже, у команды есть психологическая усталость"

19 Апреля 2026 00:40
Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов после поражения от "Сабаха" (0:1) в 28-м туре Мисли премьер-лиги Азербайджана ответил на вопросы и прокомментировал игру, отметив, что соперник заслужил победу, сообщает İdman.Biz.

"Поздравляю "Сабах", желаю им успехов. Благодарю болельщиков обеих команд — была хорошая футбольная атмосфера. Предыдущие встречи получались более результативными, сегодня же была борьба, но нам не хватило завершения атак. Мы должны были сыграть лучше и могли это сделать, но, к сожалению, не получилось. "Сабах" заслужил победу. Впереди у нас сжатый график, и мы должны смотреть вперед с оптимизмом, вернуть команде прежние желание и игровую дисциплину".

Комментируя эпизоды, в которых игроки скользили на газоне, Гурбанов с улыбкой отметил: "Я не говорил им скользить. Возможно, отдельные участки поля были скользкими, нужно просто крепче стоять на ногах".

Отвечая на вопрос об усталости на фоне плотного графика и кадровых решений, специалист пояснил: "Как тренер я не должен думать об усталости. Да, есть определенная напряженность и недостатки, но не хочу вдаваться в причины. В Лиге чемпионов у нас были хорошие результаты, однако команда не смогла вновь собраться на матчи чемпионата и вернуть свой темп — здесь есть свои причины. Мы играем каждые 3-4 дня уже не первый месяц, и качество игры стало не тем, что прежде. Это не оправдание, а один из факторов. Мы годами играли в таком режиме, но сейчас "Сабах" выглядит более активным и комплексно подготовленным. По ходу сезона команды лучше изучают друг друга, а мы, возможно, больше думали о Лиге чемпионов и не смогли сохранить уровень на двух фронтах. Похоже, у команды есть психологическая усталость, а не у меня. Это нормально, но мы должны исправить недостатки".

Говоря о дисциплинарной ситуации и возможном прощении Эльвина Джафаргулиева, тренер подчеркнул: "Пока не знаю. Мы дошли до этого дня, часто прощая. Мы сами проходили через ошибки, штрафы и делали выводы. Но футболисты должны брать на себя ответственность, особенно в таких матчах и с учетом предстоящих важных игр. Это не первый случай — мы уже наказывали некоторых игроков. Посмотрим, как будут развиваться события. До сих пор мы прощали многих".

Отвечая на вопрос о причинах перевода Джафаргулиева в дубль, Гурбанов добавил: "Я всегда поддерживаю своих футболистов и думаю об их прогрессе, образе жизни и будущем. Но есть возраст, когда игрок должен становиться более зрелым. Эльвин был лучшим игроком в одном из матчей Лиги чемпионов, но я всегда говорю: одна игра ничего не означает. Это "Карабах" — если ты хорошо сыграл несколько матчей в Лиге чемпионов, это не дает права быть недисциплинированным в других важных играх. Процесс принятия решения продолжается. Возможно, в других клубах на что-то закрывают глаза, но здесь — нет. Наказания — это внутреннее дело клуба. В футболе важна стабильность. Что меня беспокоит — нельзя, добившись успехов в Лиге чемпионов, игнорировать чемпионат. Сегодняшней игрой я не доволен, хотя в предыдущем проигранном матче был доволен. К этой игре мы провели 4-5 совместных тренировок, и, возможно, мне нужно еще глубже анализировать игроков — их образ жизни и подготовку".

İdman.Biz

Новости по теме

АФФА признала ошибку арбитра в матче "Зиря" - "Нефтчи"
17:56
Чемпионат Азербайджана

АФФА признала ошибку арбитра в матче "Зиря" - "Нефтчи" - ВИДЕО

Клуб выразил обеспокоенность повторением спорных решений — глава судейского комитета подтвердил промах

"Туран Товуз" может расстаться с Хайдерсоном Уртадо
17:11
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" может расстаться с Хайдерсоном Уртадо

Защитником интересуются несколько клубов, несмотря на желание Курбана Бердыева сохранить игрока

Кто обслужит ответные полуфиналы Кубка Азербайджана?
16:15
Чемпионат Азербайджана

Кто обслужит ответные полуфиналы Кубка Азербайджана?

Стали известны судейские бригады на матчи "Зиря" - "Туран Товуз" и "Сабах" - "Карабах"

Два футболиста могут покинуть "Сумгайыт"? - КОММЕНТАРИЙ İdman.Biz
15:32
Чемпионат Азербайджана

Два футболиста могут покинуть "Сумгайыт"? - КОММЕНТАРИЙ İdman.Biz

Будущее Эмиля Мустафаева и Данило Бескоровайного решится после сезона

"Нефтчи" расстанется с румынским футболистом по окончании сезона
15:17
Чемпионат Азербайджана

"Нефтчи" расстанется с румынским футболистом по окончании сезона

Кристиан Костин станет первым летним уходом бакинского клуба

Игрок "Габалы": "Мы даже не думаем о вылете из элиты"
14:20
Чемпионат Азербайджана

Игрок "Габалы": "Мы даже не думаем о вылете из элиты"

Эшгин Ахмедов считает поражение от "Сумгайыта" несправедливым

Форвард "Сумгайыта": "Теперь хотим играть для болельщиков"
13:42
Чемпионат Азербайджана

Форвард "Сумгайыта": "Теперь хотим играть для болельщиков"

Рустам Ахмедзаде о победе над "Габалой", провальном отрезке и мотивации на концовку сезона

Самое читаемое

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки