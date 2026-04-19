Гурбан Гурбанов - о поражении от "Сабаха": "Похоже, у команды есть психологическая усталость"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов после поражения от "Сабаха" (0:1) в 28-м туре Мисли премьер-лиги Азербайджана ответил на вопросы и прокомментировал игру, отметив, что соперник заслужил победу, сообщает İdman.Biz.

"Поздравляю "Сабах", желаю им успехов. Благодарю болельщиков обеих команд — была хорошая футбольная атмосфера. Предыдущие встречи получались более результативными, сегодня же была борьба, но нам не хватило завершения атак. Мы должны были сыграть лучше и могли это сделать, но, к сожалению, не получилось. "Сабах" заслужил победу. Впереди у нас сжатый график, и мы должны смотреть вперед с оптимизмом, вернуть команде прежние желание и игровую дисциплину".

Комментируя эпизоды, в которых игроки скользили на газоне, Гурбанов с улыбкой отметил: "Я не говорил им скользить. Возможно, отдельные участки поля были скользкими, нужно просто крепче стоять на ногах".

Отвечая на вопрос об усталости на фоне плотного графика и кадровых решений, специалист пояснил: "Как тренер я не должен думать об усталости. Да, есть определенная напряженность и недостатки, но не хочу вдаваться в причины. В Лиге чемпионов у нас были хорошие результаты, однако команда не смогла вновь собраться на матчи чемпионата и вернуть свой темп — здесь есть свои причины. Мы играем каждые 3-4 дня уже не первый месяц, и качество игры стало не тем, что прежде. Это не оправдание, а один из факторов. Мы годами играли в таком режиме, но сейчас "Сабах" выглядит более активным и комплексно подготовленным. По ходу сезона команды лучше изучают друг друга, а мы, возможно, больше думали о Лиге чемпионов и не смогли сохранить уровень на двух фронтах. Похоже, у команды есть психологическая усталость, а не у меня. Это нормально, но мы должны исправить недостатки".

Говоря о дисциплинарной ситуации и возможном прощении Эльвина Джафаргулиева, тренер подчеркнул: "Пока не знаю. Мы дошли до этого дня, часто прощая. Мы сами проходили через ошибки, штрафы и делали выводы. Но футболисты должны брать на себя ответственность, особенно в таких матчах и с учетом предстоящих важных игр. Это не первый случай — мы уже наказывали некоторых игроков. Посмотрим, как будут развиваться события. До сих пор мы прощали многих".

Отвечая на вопрос о причинах перевода Джафаргулиева в дубль, Гурбанов добавил: "Я всегда поддерживаю своих футболистов и думаю об их прогрессе, образе жизни и будущем. Но есть возраст, когда игрок должен становиться более зрелым. Эльвин был лучшим игроком в одном из матчей Лиги чемпионов, но я всегда говорю: одна игра ничего не означает. Это "Карабах" — если ты хорошо сыграл несколько матчей в Лиге чемпионов, это не дает права быть недисциплинированным в других важных играх. Процесс принятия решения продолжается. Возможно, в других клубах на что-то закрывают глаза, но здесь — нет. Наказания — это внутреннее дело клуба. В футболе важна стабильность. Что меня беспокоит — нельзя, добившись успехов в Лиге чемпионов, игнорировать чемпионат. Сегодняшней игрой я не доволен, хотя в предыдущем проигранном матче был доволен. К этой игре мы провели 4-5 совместных тренировок, и, возможно, мне нужно еще глубже анализировать игроков — их образ жизни и подготовку".