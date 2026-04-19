Вальдас Дамбраускас - о победе над "Карабахом": "Мы знали, что нам будет трудно"

Главный тренер "Сабаха" Вальдас Дамбраускас после победы над "Карабахом" (1:0) в 28-м туре Мисли премьер-лиги Азербайджана ответил на вопросы и подвел итоги встречи, сообщает İdman.Biz.

"Хочу поблагодарить свою команду. Было очень сложно победить очень сильного соперника, который выступал в основном этапе еврокубков. Я с большим уважением отношусь к своим игрокам. Мы знали, что нам будет трудно. В первом тайме именно наша команда действовала с большим желанием, а во второй половине мне понравилась реакция, которую показали футболисты: они закрыли бреши, и соперник ничем не запомнился. Второй тайм — это та игра, которую стоит ставить в пример, показывать в академиях или на тренерских курсах. С завтрашнего дня начнем восстановительные тренировки. В полуфинале Кубка снова сыграем с этим же соперником, у обеих команд большое желание, и мы хотим пережить опыт финального матча".

Отвечая на вопрос о том, за счет каких деталей удалось нейтрализовать атакующий потенциал "Карабаха", специалист отметил: "Если говорить о деталях, я могу делать это до вторника — их было много. Но для меня есть два главных принципа. Первый — выкладывать на поле сердце. О тактике можно говорить сколько угодно, но если футболисты не бегают, не сфокусированы и не настроены, пользы не будет. Второй принцип — имена на футболках: игроки должны играть ради них, ради своих семей, детей, чтобы каждый мог ими гордиться. Я доволен, что тренирую эту группу футболистов. Мы не проигрываем 26-27 матчей. Если вы придете на тренировку, увидите, что иногда интенсивность и борьба там выше, чем в играх. Такое отношение — ключ к победам, и это заслуга моих игроков".

Говоря о возможном участии в Лиге чемпионов и готовности команды к повышенной нагрузке, Дамбраускас подчеркнул: "Сейчас мы об этом не думаем. Для меня не важно, как все сложится в Европе, мы даже не знаем, на кого попадем. Я сосредоточен на наших играх, ищу ошибки. Во вторник нам нужно выступить очень хорошо, чтобы выйти в финал".