Абдулла Хайбуллаев: "Сегодня я и герой, и антигерой" - ВИДЕО

Полузащитник Абдулла Хайбуллаев поделился впечатлениями после матча 28-го тура Мисли Премьер-лиги, в котором его гол принес победу "Сабаху" над "Карабахом".

Как сообщает İdman.Biz, футболист, забивший свой дебютный мяч в составе бакинского клуба, подчеркнул, что командная победа была для него важнее личного успеха.

"Эмоции непередаваемые. Забил первый гол в составе "Сабаха". Сегодня я и герой, и антигерой. Забил, а потом получил красную — ненужную красную.

Мы бились с первой до последней секунды. С таким противником, как "Карабах", иначе невозможно. В первом тайме было несколько хороших моментов, чтобы забить и уйти на перерыв при комфортном преимуществе, но получилось так, как получилось.

Самое главное, что смогли победить. Впереди еще пять туров. Нужно готовиться к ним", - заявил Хайбуллаев.