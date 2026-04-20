20 Апреля 2026
Капитан "Имишли": "Команда не собирается расслабляться"

20 Апреля 2026 10:16
Капитан "Имишли": "Команда не собирается расслабляться"

Капитан "Имишли" Азер Салахлы подвел итоги победного матча 28-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана против "Кяпаза" (1:0).

Футболист отметил важность этой встречи в борьбе за турнирные позиции.

"Мы знали, что этот матч будет очень тяжелым. Потому что игра имела огромное значение для обеих команд. С точки зрения положения в таблице это были не просто три очка, а все шесть. Мы счастливы, что смогли победить, и теперь уже переключаем внимание на следующие матчи", — заявил Салахлы в комментариях sportnet.az.

Несмотря на важную победу, капитан подчеркнул: "Не думаю, что мы успокоимся. Команда не собирается расслабляться. Мы готовимся от игры к игре. Каждый соперник отличается, и в следующем матче тоже выйдем на поле за максимальным результатом. Останемся ли мы в лиге и какое место займем — это вторично. Наша главная цель — добиваться хорошего результата в каждом матче".

