Посещаемость 28-го тура: два матча собрали лишь 500 зрителей

Cтало известно число болельщиков, посетивших матчи 28-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает İdman.Biz, шесть встреч тура в общей сложности собрали 23 738 зрителей.
Самым посещаемым матчем стал центральный поединок между "Карабахом" и "Сабахом". Эту встречу с трибун посмотрели 17 338 человек.
Остальные показатели тура выглядят следующим образом:
"Карван-Евлах" - "Шамахы" - 3000 зрителей
"Зиря" - "Нефтчи" - 1200
"Сумгайыт" - "Габала" - 1200
"Араз-Нахчыван" - "Туран Товуз" - 500
"Кяпаз" - "Имишли" - 500
Таким образом, матч "Кяпаз" - "Имишли" вошел в число наименее посещаемых игр тура.
Встречи 29-го тура Мисли Премьер-лиги стартуют 25 апреля.