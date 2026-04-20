Посещаемость 28-го тура: два матча собрали лишь 500 зрителей

Cтало известно число болельщиков, посетивших матчи 28-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, шесть встреч тура в общей сложности собрали 23 738 зрителей.

Самым посещаемым матчем стал центральный поединок между "Карабахом" и "Сабахом". Эту встречу с трибун посмотрели 17 338 человек.

Остальные показатели тура выглядят следующим образом:

"Карван-Евлах" - "Шамахы" - 3000 зрителей

"Зиря" - "Нефтчи" - 1200

"Сумгайыт" - "Габала" - 1200

"Араз-Нахчыван" - "Туран Товуз" - 500

"Кяпаз" - "Имишли" - 500

Таким образом, матч "Кяпаз" - "Имишли" вошел в число наименее посещаемых игр тура.

Встречи 29-го тура Мисли Премьер-лиги стартуют 25 апреля.