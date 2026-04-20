На матч "Нефтчи" - "Карабах" усилят меры безопасности

Футбольная команда "Нефтчи" примет "Карабах" в матче 29-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана 26 апреля. Встреча начнется в 19:00 на стадионе Palms Sports Arena.

Как сообщает İdman.Biz, с учетом высокого интереса к центральному матчу тура стороны решили принять дополнительные меры безопасности для болельщиков и предотвращения возможных инцидентов.

Для фанатов "Карабаха" будет выделен сектор "Запад 2". Продажа билетов начнется в день игры с 12:00 в кассе стадиона, предназначенной для болельщиков агдамского клуба.

Также сообщается, что в сектора, выделенные для болельщиков "Нефтчи", не будут допускаться зрители с атрибутикой "Карабаха".

В клубе выразили надежду, что принятые меры будут восприняты с пониманием и помогут провести матч спокойно и без происшествий.