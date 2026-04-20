Два футболиста могут покинуть "Сумгайыт"? - КОММЕНТАРИЙ İdman.Biz

Выступающие за "Сумгайыт" на правах аренды Эмиль Мустафаев и Данило Бескоровайный по окончании сезона могут вернуться в украинский "Полесье".

İdman.Biz обратился за комментарием в пресс-службу клуба.

Пресс-секретарь "химиков" Заур Худиев заявил, что на данный момент у обоих игроков действующие соглашения, а все решения будут приниматься позже.

"Чемпионат подходит к концу, и сейчас все наше внимание сосредоточено на оставшихся матчах. Кто уйдет, а кто останется, станет ясно после завершения сезона", — сказал Худиев в комментарии сайту.

Напомним, и Мустафаев, и Бескоровайный присоединились к "Сумгайыту" в зимнее трансферное окно.

В настоящее время команда с 35 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.