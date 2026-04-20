20 Апреля 2026
АФФА признала ошибку арбитра в матче "Зиря" - "Нефтчи" - ВИДЕО

20 Апреля 2026 17:56
23
Сегодня состоялась встреча руководства "Нефтчи" с председателем Судейского комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Рагимом Гасановым.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на teleqraf.az, переговоры прошли в административном здании АФФА. Представители бакинского клуба выразили недовольство решениями арбитров в матче 28-го тура Премьер-лиги Азербайджана против "Зиря", а также рядом эпизодов в предыдущих встречах.

В "Нефтчи" также выразили обеспокоенность тем, что подобные ошибки могут повториться и в следующих турах.

По информации источника, в ходе обсуждения глава Судейского комитета признал, что арбитр Ингилаб Мамедов допустил ошибочное решение в матче "Зиря" - "Нефтчи".

Сообщается, что Рагим Гасанов намерен указать на ошибку судьи в своем традиционном

разборе спорных эпизодов.

Не исключено, что дисциплинарные меры могут коснуться и VAR-арбитра той встречи Ниджата Исмаиллы.

İdman.Biz
