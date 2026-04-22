"Сабах" и "Карабах" подходят к решающему матчу с потерями

Сегодня в ответном полуфинальном матче Бизон Кубка Азербайджана по футболу "Сабах" примет на своем поле "Карабах".

Как сообщает İdman.Biz, обе команды подойдут к важнейшей встрече с кадровыми потерями.

У "Карабаха" из-за травмы матч пропустит Бахлул Мустафазаде. Кроме того, вне состава на эту игру остались Эльвин Джафаргулиев и Аббас Гусейнов, ранее отстраненные от основной команды.

У "Сабаха" из-за повреждений не сыграют Павел Шафранко и Джой-Лэнс Микелс. Участие немецкого форварда остается под вопросом и определится ближе к началу встречи.

Матч "Сабах" — "Карабах" состоится сегодня на "Банк Республика Арена". Стартовый свисток прозвучит в 20:00. Первая игра завершилась со счетом 2:2.