"Кяпаз" хочет сохранить Фарида Набиева

Футбольный клуб "Кяпаз" намерен продлить сотрудничество с полузащитником Фаридом Набиевым.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, руководство клуба хочет сохранить 26-летнего хавбека в составе и готовит ему предложение о новом контракте.

При этом сам футболист не спешит с окончательным решением. Набиев намерен также рассмотреть другие варианты внутри страны и определится со своим будущим после завершения сезона.

Ранее игрок уже выступал за рубежом, имея опыт легионерской карьеры в Чехии.

Напомним, в начале нынешнего сезона Набиев подписал с "Кяпазом" соглашение сроком на один год. В текущем чемпионате он принял участие во всех 28 матчах Премьер-лиги и забил четыре мяча.