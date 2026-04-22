22 Апреля 2026
"Кяпаз" хочет сохранить Фарида Набиева

22 Апреля 2026 14:22
"Кяпаз" хочет сохранить Фарида Набиева

Футбольный клуб "Кяпаз" намерен продлить сотрудничество с полузащитником Фаридом Набиевым.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, руководство клуба хочет сохранить 26-летнего хавбека в составе и готовит ему предложение о новом контракте.

При этом сам футболист не спешит с окончательным решением. Набиев намерен также рассмотреть другие варианты внутри страны и определится со своим будущим после завершения сезона.

Ранее игрок уже выступал за рубежом, имея опыт легионерской карьеры в Чехии.

Напомним, в начале нынешнего сезона Набиев подписал с "Кяпазом" соглашение сроком на один год. В текущем чемпионате он принял участие во всех 28 матчах Премьер-лиги и забил четыре мяча.

Новости по теме

Форвард "Зиря": "Меня беспокоили две желтые карточки"
13:52
Чемпионат Азербайджана

Форвард "Зиря": "Меня беспокоили две желтые карточки"

Эрен Айдын — о выходе в финал Кубка Азербайджана и борьбе за еврокубки
Рамин Гулиев: "На "Карабах" давление сильнее, чем на "Сабах"
12:47
Чемпионат Азербайджана

Рамин Гулиев: "На "Карабах" давление сильнее, чем на "Сабах"

Экс-тренер бакинцев оценил шансы команд перед ответным полуфиналом Кубка Азербайджана

"Сабах" и "Карабах" подходят к решающему матчу с потерями
12:17
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" и "Карабах" подходят к решающему матчу с потерями

Обе команды столкнулись с кадровыми проблемами перед ответным полуфиналом Кубка Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Сабах" сыграет с "Карабахом" за выход в финал
09:45
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Сабах" сыграет с "Карабахом" за выход в финал

Победитель пары встретится в решающем матче с "Зиря"

Кубок Азербайджана: "Зиря" выходит в финал, сыграв вничью с "Туран Товузом" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
21 Апреля 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Зиря" выходит в финал, сыграв вничью с "Туран Товузом" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Второй финалист определится уже завтра

"Кяпаз" подписал двух воспитанников
21 Апреля 17:56
Чемпионат Азербайджана

"Кяпаз" подписал двух воспитанников - ФОТО

Гянджинский клуб оформил соглашения до лета 2029 года

Самое читаемое

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
20 Апреля 08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора
20 Апреля 16:00
ММА

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора

Глава UFC подтвердил статус переговоров с ирландским бойцом о поединке на турнире в июле
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки