"Кяпаз" подписал двух воспитанников - ФОТО

21 Апреля 2026
"Кяпаз" подписал двух воспитанников

21 Апреля 2026 17:56
"Кяпаз" подписал двух воспитанников

Футбольный клуб "Кяпаз" подписал профессиональные контракты с воспитанниками клубной академии Раулем Исаговым и Шахнуром Исмайыловым.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба из Гянджи, соглашения с обоими футболистами рассчитаны до лета 2029 года.

16-летний Рауль Исагов выступает на позиции атакующего полузащитника.

19-летний Шахнур Исмайылов играет в средней линии поля.

Исагов ранее выступал за команды U17, U19 и дубль клуба, а Исмайылов представлял составы U19 и резервную команду.

