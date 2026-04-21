"Карабах" подписал бывшего игрока сборной Франции? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

21 Апреля 2026 17:17
"Карабах" подписал бывшего игрока сборной Франции? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В социальных сетях появилась информация о том, что "Карабах" подписал бывшего игрока сборной Франции U19 Жали Муаддиби.

В связи с этим İdman.Biz обратился за комментарием в пресс-службу агдамского клуба.

В "Карабахе" заявили, что официальных решений по данному вопросу пока нет.

"Если по трансферному вопросу появятся какие-либо новости или будет принято официальное решение, клуб проинформирует общественность в установленном порядке", — говорится в заявлении клуба.

Отметим, ранее агдамский клуб также комментировал информацию о возможном переходе бывшего футболиста "Зиря" Салифу Сума.

13:39

Появилась информация о возможном переходе в "Карабах" бывшего футболиста "Зиря" Салифу Сума, который сейчас выступает за шведский "Мальме".

İdman.Biz обратился за комментарием в пресс-службу агдамского клуба.

В "Карабахе" не стали подтверждать или опровергать информацию о возможном трансфере.

"Если по трансферному вопросу появятся какие-либо новости или будет принято официальное решение, клуб сообщит об этом общественности в установленном порядке", — говорится в заявлении клуба.

На данный момент "Карабах" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, набрав 56 очков.

Ильгар Шабанов
İdman.Biz
