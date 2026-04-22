"Сабах" тянут к золотому дублю или мне кажется? - ТОЧКА ЗРЕНИЯ - ВИДЕО

Полуфинал Кубка - это всегда про нервы. Но матч между "Сабахом" и "Карабахом" оставил после себя не столько футбольные эмоции, сколько вопросы. Главный - эпизод в концовке. Мяч попадает в руку игроку "Сабаха", но пенальти нет. И что важнее - нет даже просмотра VAR. Почему? Непонятно. В современном футболе это уже не просто решение, это сигнал. Сигнал, который болельщики считывают очень быстро.
Можно спорить о трактовке: естественное положение руки, короткая дистанция, отсутствие намерения. Все это - в правилах. Но когда подобные эпизоды складываются в цепочку по ходу сезона, они перестают быть просто эпизодами.
Они начинают формировать ощущение.
И это ощущение звучит все громче: будто "Сабах" кто-то ведет к золотому дублю - чемпионству и Кубку.
Не спорю, "Сабах" - команда интересная. Живая, амбициозная, с идеями. Но тогда возникает логичный вопрос: если она действительно сильна, зачем ей помощь - даже в виде спорных решений?
И еще более неудобный вопрос: кому и зачем это нужно?
Потому что цена таких решений - это не один матч. Это доверие. К чемпионату, к судейству, к самой игре.
А на другой стороне - "Карабах". Клуб, который годами формирует репутацию азербайджанского футбола в Европе. Команда, которая выигрывает не разговорами, а игрой.
Может быть, кому-то надоело его постоянное лидерство? Возможно. Но если так - побеждайте его честно. На поле. Без вопросов и без шлейфа.
Потому что главный риск всей этой истории в другом: даже если все происходит случайно, выглядит это уже совсем не случайно. И именно это сейчас опаснее любого результата.
Гамид Гамидов