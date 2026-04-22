Гурбан Гурбанов о неназначенном пенальти: "Это было очевидное нарушение"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал спорный эпизод в концовке полуфинального матча Кубка Азербайджана против "Сабаха".

Как сообщает İdman.Biz, специалист остался недоволен решением арбитра в моменте с возможным назначением пенальти.

"Мое мнение может восприниматься по-разному, но и с близкого расстояния, и издалека видно, что мяч попал в руку. Это было очевидное нарушение. Наверное, они дадут объяснение. Такие эпизоды в последние секунды всегда вызывают споры. Как иначе можно трактовать пенальти?" - заявил Гурбанов на пресс-конференции после матча.

Гурбанов также прокомментировал эпизод с удалением вратаря Матеуш Кохальски : "Я смотрел эпизод. После первого тайма подошел к Ревану и сказал, что эта красная карточка не соответствует его уровню судейства. Давать красную в такой игре очень жесткое решение. Мяч прошел, затем Миккельс нанес удар, Симич и Кохальски остались сзади. По-моему, это было суровое решение".

При этом тренер призвал к более взвешенной оценке работы арбитров: "Очень хочу, чтобы о судьях так много негативного не говорили. Такие ошибки заставляют нас расти. Судейство тоже должно расти на ошибках. Может быть, в будущем, обслуживая игру на евроарене, он вспомнит этот эпизод и примет правильное решение".

Гурбанов также отметил наличие потенциала у азербайджанских арбитров, несмотря на ошибки:

"У нас есть судьи с потенциалом. Но огорчает, что они допускают такие технические ошибки. Иногда кажется, что судьи потеряли голову".

Напомним, что "Карабах" уступил "Сабаху" со счетом 1:2 и завершил выступление в Кубке Азербайджана.