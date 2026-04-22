Форвард "Зиря": "Меня беспокоили две желтые карточки"

Нападающий "Зиря" Эрен Айдын прокомментировал ничью с "Туран Товуз" (0:0) в ответном полуфинале Бизон Кубка Азербайджана, которая вывела его команду в финал.

Футболист признался: "Мы знали, что игра будет тяжелой. "Туран Товуз" — хорошая команда. Но и мы тоже. В основном борьба шла в центре поля. Последние 25 минут соперник усилил давление. У нас были шансы в контратаках, и если бы точнее распоряжались последним пасом, могли бы даже победить"

Айдын также вспомнил эпизод с отмененным голом в ворота "Зиря".

"В тот момент я был уверен, что гол отменят, потому что мяч попал в руку футболисту соперника. Судья посмотрел VAR и принял правильное решение", — подчеркнул он в комментариях futbolxeber.az.

Футболист признался, что сначала думал, будто пропустит финал из-за перебора карточек.

"Я считал, что получил дисквалификацию. Потом узнал, что по регламенту перед финалом карточки аннулируются. Это тоже отдельно меня обрадовало", — заявил Айдын.

Говоря о возможном сопернике по финалу, нападающий отметил силу обеих команд.

"И "Карабах", и "Сабах" очень сильны. Кто бы ни вышел в финал, матч будет тяжелым. "Сабах" лучше идет в чемпионате и лидирует, а у "Карабаха" огромный опыт — они часто играли такие финалы", — сказал он.

Также Айдын высказался о предстоящем матче чемпионата против "Туран Товуз".

"В Кубке у нас было преимущество после первой игры, а в чемпионате его уже не будет. Нам нужно сохранить четвертое место, чтобы уверенно рассчитывать на еврокубки. Сзади идет "Нефтчи". Очки в выездной игре могут очень помочь нам на пути в Европу", — отметил футболист.