22 Апреля 2026
RU

Форвард "Зиря": "Меня беспокоили две желтые карточки"

Чемпионат Азербайджана
Новости
22 Апреля 2026 13:52
19
Форвард "Зиря": "Меня беспокоили две желтые карточки"

Нападающий "Зиря" Эрен Айдын прокомментировал ничью с "Туран Товуз" (0:0) в ответном полуфинале Бизон Кубка Азербайджана, которая вывела его команду в финал.

Футболист признался: "Мы знали, что игра будет тяжелой. "Туран Товуз" — хорошая команда. Но и мы тоже. В основном борьба шла в центре поля. Последние 25 минут соперник усилил давление. У нас были шансы в контратаках, и если бы точнее распоряжались последним пасом, могли бы даже победить"

Айдын также вспомнил эпизод с отмененным голом в ворота "Зиря".

"В тот момент я был уверен, что гол отменят, потому что мяч попал в руку футболисту соперника. Судья посмотрел VAR и принял правильное решение", — подчеркнул он в комментариях futbolxeber.az.

Футболист признался, что сначала думал, будто пропустит финал из-за перебора карточек.

"Я считал, что получил дисквалификацию. Потом узнал, что по регламенту перед финалом карточки аннулируются. Это тоже отдельно меня обрадовало", — заявил Айдын.

Говоря о возможном сопернике по финалу, нападающий отметил силу обеих команд.

"И "Карабах", и "Сабах" очень сильны. Кто бы ни вышел в финал, матч будет тяжелым. "Сабах" лучше идет в чемпионате и лидирует, а у "Карабаха" огромный опыт — они часто играли такие финалы", — сказал он.

Также Айдын высказался о предстоящем матче чемпионата против "Туран Товуз".

"В Кубке у нас было преимущество после первой игры, а в чемпионате его уже не будет. Нам нужно сохранить четвертое место, чтобы уверенно рассчитывать на еврокубки. Сзади идет "Нефтчи". Очки в выездной игре могут очень помочь нам на пути в Европу", — отметил футболист.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Кяпаз" хочет сохранить Фарида Набиева
14:22
Чемпионат Азербайджана

"Кяпаз" хочет сохранить Фарида Набиева

Клуб готов предложить полузащитнику новый контракт

Рамин Гулиев: "На "Карабах" давление сильнее, чем на "Сабах"
12:47
Чемпионат Азербайджана

Рамин Гулиев: "На "Карабах" давление сильнее, чем на "Сабах"

Экс-тренер бакинцев оценил шансы команд перед ответным полуфиналом Кубка Азербайджана

"Сабах" и "Карабах" подходят к решающему матчу с потерями
12:17
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" и "Карабах" подходят к решающему матчу с потерями

Обе команды столкнулись с кадровыми проблемами перед ответным полуфиналом Кубка Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Сабах" сыграет с "Карабахом" за выход в финал
09:45
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Сабах" сыграет с "Карабахом" за выход в финал

Победитель пары встретится в решающем матче с "Зиря"

Кубок Азербайджана: "Зиря" выходит в финал, сыграв вничью с "Туран Товузом" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
21 Апреля 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Зиря" выходит в финал, сыграв вничью с "Туран Товузом" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Второй финалист определится уже завтра

"Кяпаз" подписал двух воспитанников
21 Апреля 17:56
Чемпионат Азербайджана

"Кяпаз" подписал двух воспитанников - ФОТО

Гянджинский клуб оформил соглашения до лета 2029 года

Самое читаемое

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
20 Апреля 08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора
20 Апреля 16:00
ММА

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора

Глава UFC подтвердил статус переговоров с ирландским бойцом о поединке на турнире в июле
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки