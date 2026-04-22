Рамин Гулиев: "На "Карабах" давление сильнее, чем на "Сабах"

Бывший главный тренер "Сабаха" Рамин Гулиев поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Кубка Азербайджана против "Карабаха".

Специалист считает, что шансы команд перед решающей встречей равны.

"Шансы равные. Встречаются две амбициозные команды этого сезона. Первая игра завершилась вничью, поэтому обе команды сохраняют реальные возможности выйти в финал", — отметил Гулиев в комментариях sport24.az.

По его словам, для "Карабаха" кубковый турнир приобрел особое значение после неудачи в чемпионской гонке.

"Карабах" практически потерял шансы на чемпионство, поэтому теперь думает о том, чтобы обыграть "Сабах" и взять Кубок. Думаю, агдамский клуб бросит все силы ради выхода в финал. В матчах этого сезона с "Сабахом" команда не добилась желаемых результатов, и это тоже добавляет мотивации", — сказал специалист.

Гулиев подчеркнул, что "Сабах" также имеет серьезную цель на концовку сезона.

"Сабах" уже решил вопрос с чемпионством и находится в шаге от финала Кубка. Команда Валдаса Дамбраускаса сделает все, чтобы оформить золотой дубль", — заявил он.

По мнению тренера, ключевым фактором станет психологическая готовность команд.

"В финал выйдет тот, кто лучше подготовится психологически. В отличие от "Сабаха", на "Карабах" давление сейчас гораздо сильнее", — подчеркнул Гулиев.

Матч "Сабах" — "Карабах" пройдет сегодня на "Банк Республика Арена". Начало встречи — в 20:00. Первая игра завершилась со счетом 2:2.