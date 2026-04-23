Полузащитник "Сабаха": "В том эпизоде пенальти не было"

23 Апреля 2026 12:57
Полузащитник "Сабаха" Велко Симич высказался после победы над "Карабахом" (2:1) в ответном матче полуфинала Бизон Кубка Азербайджана. Сербский хавбек заявил, что его команда заслуженно вышла в финал турнира.

"Для нас это действительно был очень хороший матч. С первых минут мы взяли игру под контроль и до конца действовали на высоком уровне. Думаю, с такой игрой мы заслуживали выхода в финал. По ходу сезона в матчах с "Карабахом" мы показывали и качество, и характер. Считаю, что этот успех стал результатом проделанной работы", — сказал Симич в комментариях futbolinfo.az.

31-летний футболист также поделился ожиданиями от решающего матча против "Зиря".

"Честно говоря, нас ждет очень тяжелый финал. "Зиря" всегда был серьезным и сильным соперником. Но мы тоже верим в себя. Сейчас команда находится в хорошей форме, и считаю, что у нас есть реальный шанс завершить сезон с дублем", — отметил полузащитник.

Симич прокомментировал и спорный эпизод в концовке встречи.

"Я не полностью видел момент после игры, поэтому нужно пересмотреть эпизод, чтобы говорить конкретно. Но первое впечатление такое, что это было обычное напряжение по ходу матча. Думаю, в том эпизоде пенальти не было", — заявил футболист.

