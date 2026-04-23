23 Апреля 2026
23 Апреля 2026 14:12
Голкипер "Карабаха": "Это был чистый пенальти"

Голкипер "Карабаха" Фабиан Бунтич после поражения от "Сабаха" со счетом 1:2 в ответном полуфинальном матче Кубка Азербайджана заявил, что в спорном эпизоде арбитр должен был назначить пенальти. По словам вратаря, именно ошибки судьи привели к послематчевому скандалу.

"Мы хорошо начали матч, контролировали игру и сумели выйти вперед. После красной карточки все изменилось. Против сильного соперника вдесятером играть крайне тяжело. Но даже в такой ситуации команда билась до конца", - заявил голкипер в комментариях qol.az.

По его словам, "Карабах" долго сохранял нужный результат, однако не сумел сдержать давление хозяев поля.

"Соперник большими силами шел вперед. Мы оборонялись достаточно надежно, но первый пропущенный мяч оказался для нас очень неприятным моментом", - отметил Бунтич.

Отдельно вратарь прокомментировал самый обсуждаемый эпизод матча.

"Тут даже нечего обсуждать. Все видели, что мяч попал в руку. Это был чистый пенальти", - подчеркнул он.

Бунтич также рассказал, что был готов выйти на замену после удаления основного вратаря.

"Никто не хочет, чтобы команда оставалась в меньшинстве, но я всегда должен быть готов помочь. В футболе подобные ситуации случаются внезапно", - сказал он.

Комментируя напряжение после финального свистка, голкипер связал произошедшее с работой арбитра.

"Все было видно на поле. Судейские ошибки в итоге и приводят к таким эмоциям", - заявил Бунтич.

Отметим, что "Сабах" победил "Карабах" со счетом 2:1 и вышел в финал Бизон Кубка Азербайджана.

