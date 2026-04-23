Рашад Меджид и Балакиши Гасымов поспорили после матча "Сабах" - "Карабах"

23 Апреля 2026 15:28
После резонансного противостояния "Сабаха" и "Карабаха" в Кубке Азербайджана между председателем Совета прессы Азербайджана Рашадом Меджидом и вице-президентом Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Балакиши Гасымовым разгорелся спор в соцсетях о статусе и восприятии клубов.

Как сообщает İdman.Biz, Рашад Меджид заявил, что успехи "Карабаха" в еврокубках вызвали более широкий общественный отклик благодаря названию клуба, его истории и символическому значению.

"Успехи "Карабаха" в Европе воспринимались сильнее. Это связано с названием команды и ее историей. "Карабах" имеет особую эмоциональную ценность", - отметил Меджид.

На эти слова резко иронично отреагировал Балакиши Гасымов.

"Тогда команда, которая станет чемпионом, пусть один сезон выступает под названием "Карабах", - заявил вице-президент АФФА.

Меджид в ответ подчеркнул, что название "Сабах" также удачное, однако вариант "Сабах-Баку", по его мнению, мог бы вызвать у болельщиков более сильную связь с клубом.

Напомним, что "Сабах" выбил "Карабах" из Кубка Азербайджана и вышел в финал турнира. В чемпионате страны бакинский клуб лидирует, опережая агдамскую команду на 13 очков.

Новости по теме

Кубок Азербайджана: "Зиря" сыграет в финале в третий раз, "Сабах" - во второй подряд
18:17
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Зиря" сыграет в финале в третий раз, "Сабах" - во второй подряд

Стало известно, какой по счету решающий матч турнира проведут оба клуба

Агиль Аббас: "Сабах" возьмет Равана Гамзазаде с собой в Лигу чемпионов?"
16:13
Чемпионат Азербайджана

Агиль Аббас: "Сабах" возьмет Равана Гамзазаде с собой в Лигу чемпионов?"

Депутат Милли Меджлиса жестко высказался о судействе после матча с "Карабахом"

Почему "Карабаху" не дали пенальти: вердикт известного арбитра
14:27
Чемпионат Азербайджана

Почему "Карабаху" не дали пенальти: вердикт известного арбитра

Опытный рефери поддержал судью после резонансного полуфинала Кубка Азербайджана
Голкипер "Карабаха": "Это был чистый пенальти"
14:12
Чемпионат Азербайджана

Голкипер "Карабаха": "Это был чистый пенальти"

Фабиан Бунтич жестко высказался после вылета агдамского клуба из Кубка Азербайджана
Азер Багиров: "Мы видим перспективу в этих футболистах"
13:57
Чемпионат Азербайджана

Азер Багиров: "Мы видим перспективу в этих футболистах"

Главный тренер "Кяпаза" высказался о новичках из академии

Полузащитник "Сабаха": "В том эпизоде пенальти не было"
12:57
Чемпионат Азербайджана

Полузащитник "Сабаха": "В том эпизоде пенальти не было"

Велко Симич прокомментировал победу над "Карабахом"

Самое читаемое

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах
00:55
Мировой футбол

Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Пострадавшего болельщика увезли со стадиона, игра была остановлена на 20 минут

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду
22 Апреля 07:14
Мировой футбол

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду

Роналду-младший играет на позиции нападающего в молодежной команде "Аль-Насра"