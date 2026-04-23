Рашад Меджид и Балакиши Гасымов поспорили после матча "Сабах" - "Карабах"

После резонансного противостояния "Сабаха" и "Карабаха" в Кубке Азербайджана между председателем Совета прессы Азербайджана Рашадом Меджидом и вице-президентом Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Балакиши Гасымовым разгорелся спор в соцсетях о статусе и восприятии клубов.

Как сообщает İdman.Biz, Рашад Меджид заявил, что успехи "Карабаха" в еврокубках вызвали более широкий общественный отклик благодаря названию клуба, его истории и символическому значению.

"Успехи "Карабаха" в Европе воспринимались сильнее. Это связано с названием команды и ее историей. "Карабах" имеет особую эмоциональную ценность", - отметил Меджид.

На эти слова резко иронично отреагировал Балакиши Гасымов.

"Тогда команда, которая станет чемпионом, пусть один сезон выступает под названием "Карабах", - заявил вице-президент АФФА.

Меджид в ответ подчеркнул, что название "Сабах" также удачное, однако вариант "Сабах-Баку", по его мнению, мог бы вызвать у болельщиков более сильную связь с клубом.

Напомним, что "Сабах" выбил "Карабах" из Кубка Азербайджана и вышел в финал турнира. В чемпионате страны бакинский клуб лидирует, опережая агдамскую команду на 13 очков.