Почему "Карабаху" не дали пенальти: вердикт известного арбитра

Судья всесоюзной категории Рустам Рагимов заявил, что решения арбитра Равана Гамзазаде не повлияли на результат ответного полуфинального матча Кубка Азербайджана между "Сабахом" и "Карабахом". По его словам, удаление вратаря агдамского клуба Матеуша Кохальски было обоснованным, а неназначенный пенальти в концовке соответствовал новым трактовкам правил.

"Раван - один из опытных арбитров. Мне нравится, что он не останавливает матч без необходимости. Он хорошо читает игру и редко сталкивается с серьезными проблемами в матчах чемпионата Азербайджана", - заявил Рагимов в комментариях Азертадж.

По его словам, встреча получилась одной из самых зрелищных за последние годы.

"Это был очень тяжелый матч. Скажу больше - в последние годы в Азербайджане мы редко видели настолько интересную игру. Казалось, будто смотришь матч чемпионата Англии или Испании", - подчеркнул он.

Отдельно эксперт прокомментировал удаление голкипера "Карабаха" на 37-й минуте.

"Красная карточка Кохальски была показана правильно. Если бы мяч влетел в ворота, арбитр ограничился бы желтой карточкой. Но поскольку гола не было, польский вратарь должен был покинуть поле", - сказал Рагимов.

Также он высказался о спорном эпизоде в концовке встречи, когда мяч попал в руку полузащитнику "Сабаха" Велко Симичу после передачи Камило Дурана.

"Правила изменились. В наше время за такой момент назначили бы пенальти, потому что рука находилась в стороне от корпуса. Сейчас трактовка иная. Рука была в естественном положении, а расстояние было слишком близким. Поэтому одиннадцатиметровый не назначается", - отметил бывший арбитр.

По мнению Рагимова, именно поэтому говорить о влиянии судейства на исход противостояния нельзя.

"Если исходить из действующих правил, решения Равана Гамзазаде не повлияли на судьбу матча", - заявил он.

Отметим, что по сумме двух встреч "Сабах" победил "Карабах" со счетом 4:3 и вышел в финал Кубка Азербайджана, где сыграет с "Зиря".