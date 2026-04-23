Шахруддин Магомедалиев ответил на сториз Эльвина Джафаргулиева? - ФОТО

Голкипер "Карабаха" Шахруддин Магомедалиев опубликовал неоднозначный пост в соцсетях после поражения от "Сабаха" в полуфинале Bizon Кубка Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, сразу после матча, завершившегося неудачей для агдамского клуба (1:2, 2:2 по сумме двух встреч), опытный вратарь разместил в сториз инстаграма фразу: "Теперь мы знаем, кто есть кто".

Эта публикация вызвала активное обсуждение среди болельщиков.

Часть фанатов считает, что сообщение связано с событиями самой игры и спорными эпизодами матча. Другие уверены, что пост мог быть адресован одноклубнику Эльвину Джафаргулиеву, который после встречи также оказался в центре внимания из-за неоднозначного сториз в соцсетях.