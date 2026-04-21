Вагиф Садыгов: "Карабах" постарается выиграть Кубок ради сохранения престижа"

Председатель Комитета тренеров Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Вагиф Садыгов поделился мнением о предстоящих ответных матчах полуфинала Бизон Кубка Азербайджана.

По его словам, все четыре команды сохраняют реальные шансы на выход в финал.

"Все участники полуфинала хотят выйти в финал и выиграть трофей. Каждой команде осталось сделать всего один шаг, и возможен любой результат. Все решится именно в этих матчах", - заявил Садыгов в комментарии Азертадж.

Говоря о противостоянии "Зиря" - "Туран Товуз", специалист отметил, что интрига еще жива, несмотря на победу бакинцев в первой встрече.

"Это ответные матчи, и судьба путевки фактически решается в одной игре. Да, в первой встрече было добыто определенное преимущество, но оно не является решающим. "Зиря" играет дома, однако у соперника тоже серьезные задачи. Думаю, у "Зиря" есть небольшой перевес, но в целом шансы равны, и нас ждет интересный матч", - подчеркнул он.

Садыгов отдельно высказался о паре "Сабах" - "Карабах".

"Думаю, "Карабах" постарается добиться успеха в Кубке, чтобы не завершить сезон без титула и сохранить свой престиж. В матчах против "Сабаха" в этом сезоне команда не всегда добивалась желаемого результата. Это говорит о том, что встретятся два сильных соперника, и нас ждет напряженная борьба", - сказал он.

По мнению функционера, во втором полуфинале также нет фаворита.

"Если учитывать результаты первых матчей, в ответных встречах нас ждут напряженные и конкурентные игры. "Сабах" хочет продолжить успешный сезон и в чемпионате, и в Кубке. "Карабах" остается одной из самых стабильных команд последних лет и снова будет бороться за высокий результат. В целом оцениваю шансы как равные", - отметил Садыгов.

Сегодня определится первый финалист турнира: "Туран Товуз" сыграет в гостях с "Зиря". Первый матч завершился победой бакинцев - 2:0. Второй полуфинал пройдет 22 апреля, когда "Сабах" примет "Карабах" после ничьей 2:2 в первой игре.