21 Апреля 2026
"Нефтчи" оштрафован на 26 200 манатов после матча с "Зиря"

21 Апреля 2026 12:56
Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) вынес решения по итогам матча 28-го тура Мисли Премьер-лиги между "Зиря" и "Нефтчи".

Как сообщает İdman.Biz, бакинский клуб суммарно оштрафован на 26 200 манатов.

Пять игроков "Нефтчи" получили желтые карточки, за что клуб заплатит 700 манатов.

Главный тренер команды Юрий Вернидуб на 90+8-й минуте был удален за протест против решения арбитра. Он дисквалифицирован на один матч, а клуб оштрафован на 5000 манатов.

Помощник тренера Дмитро Кара Мустафа также получил красную карточку по той же причине. За это "Нефтчи" выплатит еще 5000 манатов, а специалист пропустит один матч.

Футболист команды Брено Алмейда был удален на 90+5-й минуте прямой красной карточкой. Игрок также дисквалифицирован на один матч, а клуб оштрафован на 3000 манатов.

Дополнительно "Нефтчи" наказан за поведение болельщиков. За массовые оскорбления в адрес арбитров, зафиксированные в седьмой раз в текущем сезоне, клуб получил штраф в размере 8000 манатов.

Еще 4500 манатов бакинцы заплатят за брошенные на поле посторонние предметы.

Санкции применены и к "Зиря". За пять желтых карточек клуб оштрафован на 700 манатов.

Помощник тренера Агабала Рамазанов получил красную карточку за нарушение правил технической зоны, дисквалифицирован на один матч, а клуб заплатит 2000 манатов.

После игры на территории стадиона был поврежден автомобиль, принадлежащий судье. За этот инцидент "Зиря" оштрафован на 3000 манатов и обязан возместить нанесенный ущерб.

İdman.Biz
