21 Апреля 2026
RU

АФФА жестко наказала арбитра VAR после протеста "Нефтчи"

Чемпионат Азербайджана
Новости
21 Апреля 2026 13:11
44
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) применила серьезные санкции к VAR-арбитру Ниджату Исмаиллы после скандального эпизода в матче 28-го тура Премьер-лиги между "Зиря" и "Нефтчи".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на teleqraf.az, для Исмаиллы сезон-2025/2026 фактически завершен — он отстранен от работы на всех соревнованиях до конца чемпионата.

Причиной наказания стал эпизод на 90+4-й минуте, когда "Зиря" забила гол из положения вне игры, однако VAR не вмешался. По информации источника, арбитр не пригласил главного судью Ингилаба Мамедова к монитору и вынес решение, руководствуясь собственной трактовкой момента, а не видеоповтором. Такое поведение было признано недопустимым.

После спорного гола матч завершился серьезным напряжением. Красные карточки получили главный тренер "Нефтчи" Юрий Вернидуб, его помощник Дмитро Кара-Мустафа, а также футболист команды Брено Алмейда.

Позднее "Нефтчи" был оштрафован на 26 200 манатов по итогам встречи.

Кроме того, после матча неизвестные повредили автомобиль линейного арбитра Намига Гусейнова. За этот инцидент был наказан клуб "Зиря".

İdman.Biz
Тэги:

