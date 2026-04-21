21 Апреля 2026
АФФА оштрафовала "Карабах" и "Сабах" на 5000 манатов за поведение болельщиков

21 Апреля 2026 12:41
Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) вынес санкции в отношении нескольких клубов по итогам матчей 28-го тура Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, "Карабах" и "Сабах" были оштрафованы на 5000 манатов каждый после очного матча, завершившегося победой бакинцев со счетом 1:0.

Причиной наказания стало появление посторонних лиц на поле со стороны фан-секторов обеих команд после финального свистка. Поскольку подобный случай произошел уже во второй раз в нынешнем сезоне, к клубам применены финансовые санкции.

По той же причине на 5000 манатов оштрафован и "Араз-Нахчыван". После матча с "Туран Товузом" на поле также выбежали посторонние лица, и это стало повторным нарушением в сезоне.

Дополнительное наказание получил "Сабах". За шесть желтых карточек клуб заплатит еще 700 манатов.

Футболист команды Абдулла Хайбуллаев, получивший прямую красную карточку за серьезное нарушение правил, дисквалифицирован на два матча. Кроме того, клуб оштрафован еще на 1000 манатов.

İdman.Biz
