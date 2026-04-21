Эльмар Бахшиев: "Преимущество в два мяча нельзя назвать решающим"

21 Апреля 2026 14:09
Эльмар Бахшиев: "Преимущество в два мяча нельзя назвать решающим"

Бывший главный тренер "Араз-Нахчывана" Эльмар Бахшиев поделился мнением о предстоящем ответном полуфинале Бизон Кубка Азербайджана между "Зиря" и "Туран Товуза".

Специалист считает, что исход противостояния еще далеко не решен.

"Кубковые матчи всегда проходят в особой атмосфере. После первой игры преимущество получил "Зиря", но в таких турнирах счет 2:0 еще ничего не гарантирует. Есть и другой момент — команды играют в очень плотном графике, через каждые четыре дня, а в таких условиях ситуация может измениться очень быстро", — заявил Бахшиев в беседе с Report.

По его словам, ключевым фактором станет готовность команд именно в день матча.

"Кто окажется лучше готов физически и психологически, тот и будет ближе к финалу. Преимущество в два мяча нельзя назвать решающим, поэтому сегодняшний результат может сложиться в пользу любой из сторон", — отметил специалист.

Матч "Зиря" - "Туран Товуз" пройдет сегодня на стадионе спортивного комплекса "Зиря" и начнется в 19:00. Первая встреча завершилась победой "Зиря" со счетом 2:0.

Новости по теме

Кубок Азербайджана: "Туран Товуз" сражается "Зиря" за выход в финал - ПРЯМОЙ ЭФИР
19:04
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Туран Товуз" сражается "Зиря" за выход в финал - ПРЯМОЙ ЭФИР

Сегодня определится первый финалист турнира

"Кяпаз" подписал двух воспитанников
17:56
Чемпионат Азербайджана

"Кяпаз" подписал двух воспитанников - ФОТО

Гянджинский клуб оформил соглашения до лета 2029 года
"Карабах" подписал бывшего игрока сборной Франции? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17:17
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" подписал бывшего игрока сборной Франции? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Агдамцев связывают с трансфером Салифу Сума из шведского "Мальме"

Вагиф Садыгов: "Карабах" постарается выиграть Кубок ради сохранения престижа"
15:46
Чемпионат Азербайджана

Вагиф Садыгов: "Карабах" постарается выиграть Кубок ради сохранения престижа"

Глава Комитета тренеров АФФА оценил полуфинальные пары турнира
"Карабах" выставит Эльвина Джафаргулиева на трансфер? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
15:31
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" выставит Эльвина Джафаргулиева на трансфер? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Будущее защитника сборной Азербайджана остается неопределенным
АФФА жестко наказала арбитра VAR после протеста "Нефтчи"
13:11
Чемпионат Азербайджана

АФФА жестко наказала арбитра VAR после протеста "Нефтчи"

Ниджат Исмаиллы отстранен до конца сезона

Самое читаемое

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
20 Апреля 08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль