Эльмар Бахшиев: "Преимущество в два мяча нельзя назвать решающим"

Бывший главный тренер "Араз-Нахчывана" Эльмар Бахшиев поделился мнением о предстоящем ответном полуфинале Бизон Кубка Азербайджана между "Зиря" и "Туран Товуза".

Специалист считает, что исход противостояния еще далеко не решен.

"Кубковые матчи всегда проходят в особой атмосфере. После первой игры преимущество получил "Зиря", но в таких турнирах счет 2:0 еще ничего не гарантирует. Есть и другой момент — команды играют в очень плотном графике, через каждые четыре дня, а в таких условиях ситуация может измениться очень быстро", — заявил Бахшиев в беседе с Report.

По его словам, ключевым фактором станет готовность команд именно в день матча.

"Кто окажется лучше готов физически и психологически, тот и будет ближе к финалу. Преимущество в два мяча нельзя назвать решающим, поэтому сегодняшний результат может сложиться в пользу любой из сторон", — отметил специалист.

Матч "Зиря" - "Туран Товуз" пройдет сегодня на стадионе спортивного комплекса "Зиря" и начнется в 19:00. Первая встреча завершилась победой "Зиря" со счетом 2:0.