"Карабах" выставит Эльвина Джафаргулиева на трансфер? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Появилась информация о возможной продаже футболиста "Карабаха" и сборной Азербайджана Эльвина Джафаргулиева в летнее трансферное окно.

Сообщается, что клуб якобы уже уведомил самого игрока и его представителей о готовности рассмотреть продажу летом.

İdman.Biz обратился за комментарием к руководителю пресс-службы агдамского клуба Анару Гаджиеву.

По его словам, официальных решений по этому вопросу пока нет.

"Если будут предприняты какие-либо официальные шаги, общественность будет проинформирована", — заявил Гаджиев.

Напомним, ранее Эльвин Джафаргулиев и Аббас Гусейнов были отстранены от основной команды за нарушение дисциплинарных правил.