"Карабах" выставит Эльвина Джафаргулиева на трансфер? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

"Карабах" выставит Эльвина Джафаргулиева на трансфер? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Появилась информация о возможной продаже футболиста "Карабаха" и сборной Азербайджана Эльвина Джафаргулиева в летнее трансферное окно.

Сообщается, что клуб якобы уже уведомил самого игрока и его представителей о готовности рассмотреть продажу летом.

İdman.Biz обратился за комментарием к руководителю пресс-службы агдамского клуба Анару Гаджиеву.

По его словам, официальных решений по этому вопросу пока нет.

"Если будут предприняты какие-либо официальные шаги, общественность будет проинформирована", — заявил Гаджиев.

Напомним, ранее Эльвин Джафаргулиев и Аббас Гусейнов были отстранены от основной команды за нарушение дисциплинарных правил.

Ильгар Шабанов
İdman.Biz
Новости по теме

Кубок Азербайджана: "Туран Товуз" сражается "Зиря" за выход в финал - ПРЯМОЙ ЭФИР
19:04
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Туран Товуз" сражается "Зиря" за выход в финал - ПРЯМОЙ ЭФИР

Сегодня определится первый финалист турнира

"Кяпаз" подписал двух воспитанников
17:56
Чемпионат Азербайджана

"Кяпаз" подписал двух воспитанников - ФОТО

Гянджинский клуб оформил соглашения до лета 2029 года
"Карабах" подписал бывшего игрока сборной Франции? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17:17
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" подписал бывшего игрока сборной Франции? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Агдамцев связывают с трансфером Салифу Сума из шведского "Мальме"

Вагиф Садыгов: "Карабах" постарается выиграть Кубок ради сохранения престижа"
15:46
Чемпионат Азербайджана

Вагиф Садыгов: "Карабах" постарается выиграть Кубок ради сохранения престижа"

Глава Комитета тренеров АФФА оценил полуфинальные пары турнира
Эльмар Бахшиев: "Преимущество в два мяча нельзя назвать решающим"
14:09
Чемпионат Азербайджана

Эльмар Бахшиев: "Преимущество в два мяча нельзя назвать решающим"

Бывший тренер "Араз-Нахчывана" оценил шансы "Зиря" и "Туран Товуз"

АФФА жестко наказала арбитра VAR после протеста "Нефтчи"
13:11
Чемпионат Азербайджана

АФФА жестко наказала арбитра VAR после протеста "Нефтчи"

Ниджат Исмаиллы отстранен до конца сезона

Самое читаемое

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
20 Апреля 08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль