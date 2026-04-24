В Шеки прошел первый этап тренерских курсов УЕФА C - ФОТО

В Шеки прошел первый этап тренерских курсов УЕФА C

24 Апреля 2026 17:59
В Шеки прошел первый этап тренерских курсов УЕФА C

В Шеки завершился первый этап тренерского курса категории UEFA C, организованного Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА). Программа направлена на подготовку новых специалистов и развитие тренерских кадров в регионах страны.

Как сообщает İdman.Biz, занятия продолжались четыре дня.

Руководителем курса выступил инструктор Даянат Алиев. Помощь в проведении программы ему оказывал Идрис Бадиров.

Курс категории UEFA C считается начальной ступенью европейской системы тренерского образования и дает базовые знания по методике тренировочного процесса, работе с детско-юношескими командами и организации занятий.

Проведение подобных программ в регионах позволяет расширять число лицензированных специалистов и повышать уровень подготовки молодых футболистов на местах.

Следующие этапы курса также пройдут в Шеки поэтапно в течение ближайших месяцев.

Второй этап состоится с 12 по 15 мая, третий - со 2 по 5 июня, а заключительный четвертый этап пройдет с 22 по 27 июня.

Отметим, что АФФА регулярно организует курсы УЕФА различных категорий в Баку и регионах Азербайджана.

