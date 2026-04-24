Финал Кубка Азербайджана: определен номинальный хозяин поля - ФОТО

Финал Кубка Азербайджана: определен номинальный хозяин поля

Определился номинальный хозяин финала Бизон Кубка Азербайджана по футболу. По итогам жеребьевки этот статус получил "Сабах", который сыграет с "Зиря" в решающем матче турнира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, церемония жеребьевки состоялась с участием представителей ПФЛ и обоих финалистов.

"Зиря" на мероприятии представлял пресс-секретарь клуба Эльмар Абдуллазаде, а "Сабах" - сотрудница клуба Илаха Велизаде. Со стороны ПФЛ присутствовал начальник отдела организации соревнований и регистрации Эльчин Мехтиев.

По итогам жеребьевки номинальным хозяином поля в финале стал "Сабах". Этот статус обычно определяет организационные детали встречи - выбор раздевалки, формальный порядок экипировки и административные вопросы.

После церемонии состоялось расширенное совещание между представителями клубов и Профессиональной футбольной лиги.

В обсуждении также приняли участие техническо-спортивный директор ПФЛ Эльгиз Аббасов, директор по медиа и маркетингу Санан Абдуллаев и исполнительный директор Заур Гаджи-Магеррамов.

Стороны обсудили предварительные организационные вопросы, связанные с проведением финала, а также ключевые нюансы подготовки к матчу.

Отметим, что финал Кубка Азербайджана между "Сабахом" и "Зиря" пройдет 13 мая на Palms Sports Arena. Начало встречи запланировано на 20:00.

İdman.Biz
