Экс-защитник "Сабаха": "Думаю, команда может оформить золотой дубль"

24 Апреля 2026 17:44
Экс-защитник "Сабаха": "Думаю, команда может оформить золотой дубль"

Бывший защитник "Сабаха" Джон Ирасабаль считает, что бакинский клуб способен завершить нынешний сезон с двумя трофеями. Испанский футболист высоко оценил прогресс команды и заявил, что "Сабах" заслуживает стать чемпионом Азербайджана.

"Они проводят действительно очень хороший сезон. Команда серьезно прибавила как по составу, так и по качеству игры. Было сделано много хороших трансферов, а главный тренер создал отличную дисциплину на поле. Думаю, "Сабах" полностью заслуживает этого успеха", - сказал Ирасабаль в беседе с Азертадж.

По его словам, стабильные результаты команды не являются случайностью.

Испанец также прокомментировал выход клуба в финал Кубка Азербайджана, где соперником станет "Зиря". Он считает "Сабах" фаворитом решающего матча и верит в золотой дубль.

"Да, думаю, шансы очень высоки. Сейчас я считаю "Сабах" фаворитом. По игре видно, что команда сбалансирована и в атаке, и в обороне. У них много вариантов, чтобы изменить ход матча. В такие моменты уверенность очень важна, и у них она есть", - подчеркнул бывший защитник.

Ирасабаль отметил: "Обязательно смотрю матчи "Сабаха", когда могу. Особенно приятно видеть, что команда играет спокойно и с верой в себя".

Отдельно испанец вспомнил период выступлений в Азербайджане и назвал его важным этапом карьеры.

"У меня остались очень хорошие воспоминания. Это был мой первый опыт за пределами Испании, поэтому он занимает особое место. В клубе ко мне и моей семье относились очень хорошо, что сильно облегчило адаптацию. Этот период помог мне вырасти и как футболисту, и как человеку", - рассказал Ирасабаль.

Объясняя свой уход из клуба, футболист признался, что тогда нуждался в переменах.

"В тот момент я чувствовал потребность изменить жизнь. Это касалось не только футбольной карьеры - мне хотелось начать новый этап в целом. Иногда такие решения нужно принимать, и я сделал этот шаг", - отметил он.

На замечание о том, что мог остаться в Азербайджане и стать чемпионом, испанец ответил философски.

"Конечно, стать чемпионом - одно из самых прекрасных чувств для игрока и тренера. Успех в любой стране остается незабываемым опытом", - сказал он.

Отметим, что "Сабах" лидирует в чемпионате Азербайджана и также сыграет в финале Кубка страны.

