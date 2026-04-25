Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" сыграет с "Сумгайытом"

Сегодня матчами 29-го тура откроется очередной игровой уикенд в Мисли Премьер-лиге, а первая встреча состоится в Губе.

Как сообщает İdman.Biz, старт туру будет дан на стадионе Губинского олимпийского спортивного комплекса.

В первом матче дня "Имишли" примет "Сумгайыт". Начало встречи запланировано на 16:00.

Отметим, что перед очной игрой хозяева занимают девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана, набрав 29 очков. "Сумгайыт" располагается на седьмой позиции с 35 очками.

Для обеих команд матч имеет турнирное значение. "Имишли" постарается приблизиться к конкурентам и укрепить положение в нижней части таблицы, а "Сумгайыт" рассчитывает увеличить отрыв от ближайших преследователей.

Главным арбитром встречи назначен Эльчин Масиев. Его ассистентами будут Эльшад Абдуллаев и Парвин Талибов. Обязанности VAR исполнит Эльвин Байрамов.

29-й тур чемпионата Азербайджана завершится 27 апреля.