Айхан Аббасов: "Сегодня мы добыли очень важную победу"

Главный тренер "Шамахы" Айхан Аббасов прокомменитровал победу в матче 29-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу над "Кяпазом" (2:0), сообщает İdman.Biz.

"Сегодня мы добыли очень важную победу. Уже давно мы не могли победить перед своими болельщиками, и знали, что они ждали этого от нас. В целом получилась интересная и динамичная игра — обе команды не хотели уступать. Начали встречу активно, в первом тайме создали несколько голевых моментов, но вторую половину начали неудачно. Затем сумели взять игру под контроль и заслуженно победили. Поздравляю команду, теперь будем настраиваться на следующие матчи", - заявил специалист.

Отвечая на вопрос о том, что по окончании сезона он покинет клуб и обсуждало ли с ним руководство кандидатуру нового главного тренера, Аббасов заявил: "Нет, это решение руководства, и мы не обсуждали этот вопрос полностью. Чемпионат еще не завершен, и мы не хотим переводить внимание на другие вопросы. Футболисты должны до последнего матча относиться к своему делу профессионально, как и мы".

Говоря о ситуации вокруг сборной Азербайджана и игроках-кандидатах в командцу, которые не получают игровой практики, он добавил: "Меня беспокоят все футболисты, являющиеся кандидатами в сборную. Мы находимся в непростом положении — у нас не так много потенциальных игроков, и мы не можем позволить себе их потерять. Каждый клуб принимает решения самостоятельно. Речь идет не только об Эльвине, есть и другие легионеры, которые не играют в своих клубах. Сейчас ситуация действительно не самая лучшая, но летом у нас будет время. Верю, что новый сезон сложится удачно для всех".