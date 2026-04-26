26 Апреля 2026 23:46
Айхан Аббасов: "Сегодня мы добыли очень важную победу"

Главный тренер "Шамахы" Айхан Аббасов прокомменитровал победу в матче 29-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу над "Кяпазом" (2:0), сообщает İdman.Biz.

"Сегодня мы добыли очень важную победу. Уже давно мы не могли победить перед своими болельщиками, и знали, что они ждали этого от нас. В целом получилась интересная и динамичная игра — обе команды не хотели уступать. Начали встречу активно, в первом тайме создали несколько голевых моментов, но вторую половину начали неудачно. Затем сумели взять игру под контроль и заслуженно победили. Поздравляю команду, теперь будем настраиваться на следующие матчи", - заявил специалист.

Отвечая на вопрос о том, что по окончании сезона он покинет клуб и обсуждало ли с ним руководство кандидатуру нового главного тренера, Аббасов заявил: "Нет, это решение руководства, и мы не обсуждали этот вопрос полностью. Чемпионат еще не завершен, и мы не хотим переводить внимание на другие вопросы. Футболисты должны до последнего матча относиться к своему делу профессионально, как и мы".

Говоря о ситуации вокруг сборной Азербайджана и игроках-кандидатах в командцу, которые не получают игровой практики, он добавил: "Меня беспокоят все футболисты, являющиеся кандидатами в сборную. Мы находимся в непростом положении — у нас не так много потенциальных игроков, и мы не можем позволить себе их потерять. Каждый клуб принимает решения самостоятельно. Речь идет не только об Эльвине, есть и другие легионеры, которые не играют в своих клубах. Сейчас ситуация действительно не самая лучшая, но летом у нас будет время. Верю, что новый сезон сложится удачно для всех".

Новости по теме

Матч между "Нефтчи" и "Карабахом" рассудит Турал Гурбанов
25 Апреля 23:54
Чемпионат Азербайджана

Матч между "Нефтчи" и "Карабахом" рассудит Турал Гурбанов

Встреча состоится уже завтра
Премьер-лига Азербайджана: "Габала" и "Араз-Нахчыван" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Апреля 20:26
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Габала" и "Араз-Нахчыван" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча проходила на городском стадионе Габалы
"Нефтчи" и "Карабах" выступили с совместным заявлением перед дерби
25 Апреля 18:08
Чемпионат Азербайджана

"Нефтчи" и "Карабах" выступили с совместным заявлением перед дерби

Клубы призвали болельщиков к взаимному уважению и соблюдению принципов fair play в предстоящих матчах 26 и 30 апреля

Премьер-лига Азербайджана: "Сумгайыт" победил "Имишли" в гостях - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
25 Апреля 18:02
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Сумгайыт" победил "Имишли" в гостях - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

29-й тур стартует матчем в Губе

В Азербайджане могут ликвидировать Лигу дублеров
25 Апреля 15:24
Чемпионат Азербайджана

В Азербайджане могут ликвидировать Лигу дублеров

Сархан Гаджиев раскрыл логику реформ перед чемпионатом мира U20

В Шеки прошел первый этап тренерских курсов УЕФА C
24 Апреля 17:59
Чемпионат Азербайджана

В Шеки прошел первый этап тренерских курсов УЕФА C - ФОТО

АФФА продолжает подготовку специалистов в регионах Азербайджана

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
24 Апреля 15:46
Шахматы

Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Новоиспеченный вице-чемпион Европы поделился впечатлениями от недавнего первенства континента

Ислам Базарганов в финале Евро по борьбе, Гаджиев оспорит "бронзу" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Апреля 19:43
Борьба

Ислам Базарганов в финале Евро по борьбе, Гаджиев оспорит "бронзу" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Поединки за медали состоятся в субботу

В Сумгайыте стартовало первенство Азербайджана по спортивной гимнастике
24 Апреля 10:07
Гимнастика

В Сумгайыте стартовало первенство Азербайджана по спортивной гимнастике - ФОТО + ОБНОВЛЕНО

После утреннего старта на арену вышли около 50 участников из трех клубов страны