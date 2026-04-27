Наставник "Карабаха": "Когда играешь против "Нефтчи", нет нужды дополнительно мотивировать футболистов"

Главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал победу в матче 29-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана над бакинским "Нефтчи" (5:1), сообщает İdman.Biz.

"Поздравляю своих футболистов. Показали хорошую игру и завоевали важные три очка. Благодарю болельщиков обеих команд", - заявил Гурбанов.

Отвечая на вопрос о ключевых деталях при выборе стартового состава, он отметил: "Исходя из готовности футболистов, провели некоторые ротации. Футболисты играли в плотном графике. Некоторые ребята были очень уставшими. Футболисты хорошо тренировались, готовились. Хотели показать себя с лучшей стороны".

Говоря о подготовке к матчу с "Нефтчи" на фоне напряженности последних дней, Гурбанов подчеркнул: "Времени на подготовку у нас было не так много. Провели одну командную тренировку. Когда играешь против "Нефтчи", нет нужды дополнительно мотивировать футболистов. Для болельщиков такие матчи также особенно интересны. Важнее встреча, которая будет после этой. Мы должны правильно подготовить футболистов к ней".