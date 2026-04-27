27 Апреля 2026 03:02
Виталий Вернидуб о разгромном поражении от "Карабаха": "Мы с на разных уровнях"

Тренер бакинского "Нефтчи" Виталий Вернидуб прокомментировал разгромное поражение от агдамского "Карабаха" (1:5) в матче 29-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана, передает İdman.Biz.

Отвечая на вопрос о причинах такого крупного счета, специалист признал разницу в классе команд: "Мы с "Карабахом" на разных уровнях. Достичь этого уровня — непростое дело. Нужно тренироваться каждый день. Если наши игроки это поймут и начнут соблюдать… Надо понимать, что одной мотивации недостаточно для игры против такой команды".

На замечание о том, что полузащитник "Нефтчи" Мэтью Ифеаньи часто оставался в одиночестве против техничных игроков центра поля соперника, и вопрос о принятых мерах, Вернидуб подчеркнул уровень оппонента: "Конечно, мы готовились к игре с "Карабахом". Думаете, мы их не анализировали? Названные вами футболисты играют в Лиге чемпионов и там тоже показывают свой уровень. Поэтому и наши ребята должны задать себе вопрос: могли ли они тоже сыграть лучше? Этот вопрос мы, как тренеры, зададим себе. Действительно ли мы могли улучшить тактические аспекты? Еще раз заявляю, что это должен принять и понять каждый. Каждый игрок должен ставить свои амбиции ниже "Нефтчи". Потому что прежде всего — "Нефтчи". Нужно забыть о своем характере, обидах".

Комментируя тактический ход Гурбана Гурбанова с выходом Мусы Гурбанлы на острие атаки и неспособность защиты сдержать его, тренер отметил мастерство форварда: "Не знаю, как ответить. Мы готовились. Но футболист на той позиции и в тех ситуациях показал лучшую игру. Прорывал оборону. Нужно изучить и проанализировать сегодняшнюю игру и сделать выводы. Сейчас счет 1:5. Каждый из нас это понимает. Вместе с тем прошу прощения у болельщиков за сегодняшний счет".

İdman.Biz
